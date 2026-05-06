أتلتيكو مدريد يقدّم شكوى ضد أرسنال بسبب إقلاق راحة لاعبيه

- قدّم أتلتيكو مدريد شكوى لليويفا بعد خسارته 0-1 أمام أرسنال في نصف نهائي دوري الأبطال، بسبب إزعاج مشجعي أرسنال للاعبي الفريق الإسباني في فندقهم بلندن. - أطلق مشجعون إنجليز ألعاباً نارية تحت نوافذ فندق لاعبي أتلتيكو، مما أزعج راحتهم قبل المباراة، حيث انتهت المباراة بفوز أرسنال بهدف بوكايو ساكا. - تشابهت شكوى أتلتيكو مع دعوى أرسنال السابقة حول أرضية ملعب واندا متروبوليتانو، والتي رفضها اليويفا لالتزامها بالمعايير.

قدّم نادي أتلتيكو مدريد شكوى إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قبل مباراته في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أرسنال يوم أمس الثلاثاء على ملعب الإمارات الذي انتهى بخسارته بنتيجة 0-1، وذلك بسبب الانزعاج الذي أحدثه مشجعو النادي اللندني أمام فندق لاعبي الروخيبلانكوس عشية المواجهة بينهما.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية، الأربعاء، أن النادي الإسباني قدّم شكوى إلى الهيئة المتخصصة في هذه القضايا داخل أروقة الاتحاد الأوروبي، ومفادها أنّه بين الساعة 1:30 و2:00 صباحاً، أطلقت مجموعة من المشجعين الإنكليز، وُصفت بأنها "منظمة للغاية"، ألعاباً نارية تحت نوافذ الفندق الذي كان يقيم فيه لاعبو المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني، الذين كانوا قد اختاروا النزول في فندق كورت هاوس شوريديتش، الواقع في منطقة صناعية سابقة بشرق لندن، التي أصبحت الآن منطقة عصرية تُلقب بـ"بروكلين الإنكليزية" لما تحتويه من معارض فنية وجداريات.

وادّعى لاعبو أتلتيكو مدريد وفقاً للمصدر عينه أن راحتهم قد تضررت، وذلك بسبب الضوضاء والأضواء الوامضة، التي منعت زملاء الفرنسي أنطوان غريزمان من الحصول على الراحة الكافية قبل مواجهة لاعبي الإسباني ميكيل أرتيتا، وذلك عقب التعادل بين الطرفين في مباراة الذهاب بنتيجة 1-1 على ملعب واندا متروبوليتانو، قبل التعرّض للهزيمة بهدفٍ نظيف على ملعب الإمارات، أحرزه الجناح الإنكليزي بوكايو ساكا، الذي استغل تصدياً سيئاً من الحارس السلوفيني يان أوبلاك ليقود "الغانرز" إلى المباراة النهائية بعد غياب 20 عاماً، حيث سيلاقي الفريق باريس سان جيرمان الفرنسي أو بايرن ميونخ الألماني.

وتُشابه هذه الشكوى من أتلتيكو مدريد الدعوى التي قدمها أرسنال الأسبوع الماضي، فبعد مباراة الذهاب على ملعب واندا متروبوليتانو، أرسل النادي اللندني شكوى تتعلق بارتفاع أرضية الملعب، وقد رفض يويفا هذه الشكوى، حيث أكد أن أبعاد العشب تفي بالمعايير المطلوبة لسير المباراة بسلاسة.