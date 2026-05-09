أتلتيكو مدريد يفتح باب التغيير: 10 أسماء على أعتاب الرحيل

- يعيش أتلتيكو مدريد موسماً مخيباً للآمال بعد إخفاقه في تحقيق أي إنجاز، حيث خرج من سباق الدوري الإسباني ودوري الأبطال، وفشل في حصد كأس ملك إسبانيا. - يواجه الفريق تغييرات كبيرة محتملة تشمل تسعة لاعبين، مع تراجع أداء خوسيه ماريا خيمينيز وكليمان لينغليه في الدفاع، وأداء مخيب لنيكو غونزاليس وتياغو ألمادا في الوسط. - هجومياً، يتذبذب أداء ألكسندر سورلوث، بينما يغادر أنطوان غريزمان نحو الدوري الأميركي، ويُناقش وضع يان أوبلاك، مع احتمال رحيل القائد كوكي لإعادة بناء الفريق.

يعيش نادي أتلتيكو مدريد موسماً مخيباً للآمال، بعد إخفاقه في تحقيق أي إنجاز. وخرج الفريق من سباق الدوري الإسباني، وتوقف مشواره في دوري أبطال أوروبا عند نصف النهائي، كما فشل في حصد لقب كأس ملك إسبانيا، بعد خسارة النهائي أمام ريال سوسييداد، في حصيلة جعلت نهاية الموسم صعبة على كتيبة المدرب دييغو سيميوني.

وفتح هذا الإخفاق الجماعي، باب الشك داخل النادي، مع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية، حيث كشف تقرير لصحيفة فوت ميركاتو الفرنسية، الجمعة، إلى إمكانية حدوث تغييرات واسعة قد تشمل ما يصل إلى تسعة لاعبين. وفي خط الدفاع، يعاني خوسيه ماريا خيمينيز تراجعاً في مستواه، بسبب كثرة الإصابات وعدم الاستمرارية، بينما لم يتمكن الفرنسي كليمان لينغليه من إقناع الجهاز الفني خلال فتراته مع الفريق، كما أن روبين لو نورمان ونواهيل مولينا لم يقدما الاستقرار المطلوب في الخط الخلفي.

بعيدا عن الملاعب سيميوني يصنع ثروة أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

وفي خط الوسط، لم ينجح نيكو غونزاليس في فرض نفسه بشكل دائم، في حين يُعتبر أداء تياغو ألمادا مخيباً للآمال، مع حديث عن احتمال عودته إلى الأرجنتين والانتقال إلى ريفر بليت. هجومياً، يبقى الأداء متذبذباً في ما يخص ألكسندر سورلوث، الذي يجمع بين لحظات تألق وأخرى من الإهدار، أما النجم الفرنسي أنطوان غريزمان، فسيغادر بنهاية الموسم نحو الدوري الأميركي لكرة القدم. وحتى في مركز حراسة المرمى، بات وضع السلوفيني يان أوبلاك محل نقاش، مع تراجع تأثيره في بعض المباريات. كذلك، لا يُستبعد رحيل القائد كوكي في إطار إعادة بناء شاملة للفريق، وبهذا، يبدو أن أتلتيكو مدريد مقبل على صيف مليء بالتغييرات، في محاولة لإعادة تشكيل مشروعه الرياضي بعد موسم وُصف بالمحبط.