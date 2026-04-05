- أكد الخبير جمال الشريف صحة هدف أتلتيكو مدريد في الدقيقة 39 ضد برشلونة، حيث كان جوليانو سيموني في موقف صحيح دون تسلل، وقرار الحكم المساعد بالسماح باستمرار الهجمة كان سليماً. - شهدت المباراة طرد مدافع أتلتيكو نيكولاس غونزاليس بعد خطأ ضد لامين يامال، حيث ألغيت البطاقة الصفراء الثانية وطُرد مباشرة لمنعه فرصة تسجيل محققة، واعتبر الشريف القرار صحيحاً. - تراجع الحكم عن طرد لاعب برشلونة جيرارد مارتن بعد تدخل مع تياغو ألمادا، حيث لم يكن التدخل عنيفاً بما يكفي للطرد المباشر، واكتفى بإشهار البطاقة الصفراء، واعتبر الشريف القرار سليماً.

شهدت المواجهة التي جمعت بين نادي أتلتيكو مدريد وضيفه برشلونة على ملعب "ميتروبوليتانو"، مساء السبت، ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، عدداً من الحالات التحكيمية، التي أثارت التساؤلات بين جماهير الرياضة.

وكشف الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد"، جمال الشريف، رأيه حول صحة هدف أتلتيكو مدريد ضد برشلونة في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول، بقوله: "مررت الكرة طويلة من قرب منطقة جزاء الروخيبلانكوس، صوب جوليانو سيموني، الذي كان في موقف صحيح لا تسلل فيه لحظة رفع الكرة إليه، حيث كان جيرارد مارتن يغطي كآخر ثاني مدافع، لأنه هو الأقرب لخط مرماه، وقرار الحكم المساعد كان صحيحاً بإتاحة الفرصة للنجم الأرجنتيني، للاستمرار بمتابعة الهجمة والاستحواذ على الكرة والدخول إلى منطقة الجزاء، ومن ثم تسجيل هدف لصالح فريقه، وبالتالي قرار الحكم كان صحيحاً، ولا وجود لحالة تسلل في هذا الهدف".

وحول طرد مدافع أتلتيكو مدريد في الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول، قال الشريف: "لعبت الكرة في المساحة الخالية، خلف نيكولاس غونزاليس، وتحرك إليها لامين يامال، واستطاع التقدم بالكرة باتجاه الزاوية اليمنى لمنطقة جزاء الروخيبلانكوس، وعندما لاحظ نجم برشلونة اتجاهه، دفع الكرة باتجاه منطقة الجزاء، وحصلت العرقلة، التي استخدم فيها نيكولاس غونزاليس القدم اليسرى وأيضاً بالفخذ والساق اليمنى، ما أدى إلى عرقلة مهاجم الفريق الكتالوني خارج منطقة الجزاء".

وتابع: "الحكم احتسب ركلة حرة مباشرة لبرشلونة، وأشهر البطاقة الصفراء الثانية ضد نيكولاس غونزاليس، وبعدها طرده من المباراة، لكن تقنية الفيديو المساعد قامت باستدعاء الحكم، حتى يشاهد اللقطة على الشاشة، لأن هناك فرصة محققة للتسجيل مكتملة الأركان، ولأن احتمال سيطرة لامين يامال على الكرة كانت متوفرة، وعندما حول الكرة بقدمه اليسرى عند زاوية منطقة الجزاء أعطته فرصة لمواجهة المرمى وقريباً منه، إضافة لعدم وجود مدافعين قريبين قادرين على منافسته على الكرة، وبالتالي عاد الحكم ليلغي البطاقة الصفراء الثانية، وقام بطرد مدافع أتلتيكو مدريد بشكل مباشر، وكان قراره صحيحاً".

وأما سبب تراجع الحكم عن طرد لاعب برشلونة في الدقيقة 46 من عمر الشوط الثاني، فأوضح الشريف: "كرة مشتركة على الأرض بين جيرارد مارتن وتياغو ألمادا، حيث قام لاعب الفريق الكتالوني بلعب الكرة بباطن قدمه اليسرى، فيما قام لاعب أتلتيكو مدريد بتحريك باطن قدمه اليمنى، كي يتصدى للكرة في نفس التوقيت، وفعلاً بعد أن لعبت الكرة من قبل جيرارد مارتن اصطدمت الكرة بقدم خصمه، وبعدها انحرفت بعيداً عنهما".

وختم الشريف حديثه: "عندما تلعب الكرة ويكون هناك تنافس، فحتماً ستتابع القدم حركتها إلى الأمام في نفس الاتجاه الذي لعبت فيه الكرة، ولاعب برشلونة رفع قدمه إلى الأعلى قليلاً، وذهب أسفل قدمه على أسفل الساق اليمنى لنجم أتلتيكو مدريد، لكن لاعب برشلونة لم يأتِ من مسافة بعيدة، ولم يكتسب قوة إضافية زائدة، ولم يسع رغم ارتكابه مخالفة ركل متهور لم يضع فيها سلامة منافسه بعين الاعتبار، لكنه في نفس اللحظة، استطاع أن يرفع قدمه اليسرى عن أسفل ساق خصمه مبكراً، في محاولة لعدم إيذاء لاعب أتلتيكو مدريد، وهذا سبب استدعاء الفار للحكم، حتى يعرف ما حدث بالتفصيل، ليعود الحكم بإلغاء الطرد المباشر للعب العنيف، ويوجه البطاقة الصفراء، وأعتقد أن القرار كان صحيحاً".