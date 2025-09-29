أتلتيكو مدريد يستهدف التعاقد مع نجم الدوري الفرنسي

- يعتزم أتلتيكو مدريد التعاقد مع مايسون غرينوود من أولمبيك مرسيليا لدعم هجومه، رغم نشاطه الكبير في "الميركاتو" الصيفي الماضي. - مرسيليا منفتح على بيع غرينوود بسبب تراجع مساهماته التهديفية والمنافسة القوية في الفريق، وحدد سعره بـ75 مليون يورو. - أتلتيكو قد يضم غرينوود في "الميركاتو" الشتوي أو ينتظر حتى نهاية الموسم، مع الأخذ في الاعتبار تجاربه السابقة مع لاعبين ذوي قيمة مالية عالية.

يعتزم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني التعاقد مع نجم أولمبيك مرسيليا الفرنسي، الإنكليزي مايسون غرينوود، لدعم هجومه، رغم كل الصفقات التي قام بها الفريق خلال "الميركاتو" الصيفي الماضي والتعاقد مع عددٍ كبير من اللاعبين، إذ كان الأكثر نشاطاً في "الليغا"، ويبدو أن النادي الفرنسي بات مُنفتحاً على بيع عقد لاعبه بعدما تراجعت مساهماته التهديفية في بداية الموسم الحالي، ولوجود منافسة قوية في هجوم الفريق، ولكنه يعتبر من أبرز اللاعبين في "الليغ 1".

وأكد موقع أم. سي. إن الفرنسي، أمس الأحد، اهتمام نادي أتلتيكو مدريد الإسباني بالتعاقد مع المهاجم الإنكليزي، الذي سبق له خوض تجربة، معاراً من مانشستر يونايتد في فريق خيتافي، وتألق في "الليغا"، ولكن مرسيليا سبق الجميع وتعاقد معه لاحقاً، غير أن الموقع لم يحدد موعد تحرك أتلتيكو مدريد لحسم الصفقة، إذ يمكنه ضمّ اللاعب خلال "الميركاتو" الشتوي المقبل، كما قد ينتظر حتى نهاية الموسم لحسم الاتفاق بعد تسوية العديد من الملفات التي تهم نجوم الفريق نظراً لأن أتلتيكو يضمّ في صفوفه الكثير من الأسماء في الهجوم.

من جهة أخرى، ذكر موقع فوت 01 الفرنسي أن مرسيليا حدد سعر المهاجم الإنكليزي، إذ تحلم إدارة فريق الجنوب الفرنسي بالحصول على ما يقارب 75 مليون يورو مقابل قبول فكرة رحيله، وهو مبلغ يبدو مرتفعاً، ولكن أتلتيكو مدريد سبق له التعاقد مع لاعبين بقيمة مالية عالية، مثل البرتغالي جواو فيلكس الذي كلف النادي أكثر من 100 مليون يورو دون أن يترك بصمة، ومِن ثمّ وفي حال أصرّ مدرب "الروخيبلانكوس"، الأرجنتيني دييغو سيميوني، على ضمّ غرينوود، فإن إدارة النادي الإسباني يمكنها حسم الملف.