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أتلتيكو مدريد يدخل موسوعة المونديال برقم تاريخي قبل قمة النهائي

كرة عالمية
إسطنبول

أيوب الحديثي

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أيوب الحديثي
صحافي رياضي عراقي. انضمّ لأسرة العربي الجديد في عام 2018.
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17 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 12:36 (توقيت القدس)
لاعبون من منتخب إسبانيا قبل مباراة بلجيكا، 10 يوليو 2026 (بول إليس/فرانس برس)
لاعبون من منتخب إسبانيا قبل مباراة بلجيكا، 10 يوليو 2026 (بول إليس/فرانس برس)
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- أتلتيكو مدريد يحقق إنجازاً استثنائياً بكونه النادي الأكثر تمثيلاً في نهائي كأس العالم 2026، متفوقاً على برشلونة، حيث يشارك تسعة لاعبين من أتلتيكو في النهائي بين الأرجنتين وإسبانيا.

- النادي المدريدي يعزز صفوفه بلاعبين بارزين مثل أليخاندرو غريمالدو، ويشهد حالات خاصة مثل نيكو غونزاليس الذي انتهى عقده خلال البطولة.

- أتلتيكو يعادل رقماً قياسياً عالمياً صمد 92 عاماً، بمشاركة تسعة لاعبين في النهائي، مما يعكس قوته وتأثيره في الساحة الكروية العالمية.

يعيش نادي أتلتيكو مدريد الإسباني حالة استثنائية، فبغض النظر عما سيحدث يوم الأحد المقبل 19 يوليو/تموز في نيويورك، فإن النادي المدريدي سيضم بين صفوفه أبطالاً جدداً للعالم. وبدأ أتلتيكو البطولة كواحد من أكثر الأندية مشاركةً بلاعبين في كأس العالم، خاصةً بفضل تمثيله القوي في منتخبات وطنية مثل إسبانيا والأرجنتين، إضافةً إلى ذلك، عزز النادي صفوفه خلال البطولة بضم لاعب "لاروخا" أليخاندرو غريمالدو.

وبحسب تقرير صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أمس الخميس، فيُمكن لأتلتيكو أن يتباهى برقم قياسي مميز، من خلال حضور تسعة لاعبين، من كتيبة "الروخيبلانكوس" في نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا يوم الأحد على ملعب ميتلايف في نيويورك (النادي الأكثر مشاركةً بلاعبين في اللقاء الختامي). وفي اللقاء النهائي، ستكون هناك حالتان خاصتان؛ الأولى هي حالة غريمالدو، الذي لم يبدأ البطولة كلاعب في صفوف أتلتيكو مدريد لكنه ينهيها رفقة نادي العاصمة. والثانية هي حالة الإسباني نيكو غونزاليس، الذي بدأ البطولة لاعباً لأتلتيكو، لكن عقده انتهى في الأول من يوليو/تموز، أي منتصف كأس العالم، بانتظار تأكيد رغبة النادي المدريدي في ضمه نهائياً، إذا وصلت المفاوضات مع يوفنتوس إلى اتفاق نهائي.

أتلتيكو مدريد.. الأكثر تمثيلاً في نهائي كأس العالم

يُعدّ أتلتيكو مدريد النادي الأكثر تمثيلاً في نهائي كأس العالم 2026، متقدماً على برشلونة الذي يضم ثمانية لاعبين، وسيمثل الفريق الذي يقوده المدرب الأرجنتيني دييغو بابلو سيميوني خمسة لاعبين في منتخب "التانغو"، رغم امتلاكه ستة لاعبين في بداية البطولة (خوان موسو، ناهويل مولينا، جوليانو سيميوني، تياغو ألمادا، نيكو غونزاليس، وجوليان ألفاريز). في المقابل، يضم المنتخب الإسباني أربعة لاعبين من أتلتيكو مدريد: ماركوس يورينتي، مارك بوبيل، أليكس باينا، وأليخاندرو غريمالدو، الذي انضمّ خلال كأس العالم. في المقابل، يضم برشلونة ثمانية لاعبين في النهائي، جميعهم من إسبانيا: خوان غارسيا، باو كوبارسي، إريك غارسيا، بابلو غافيريا (غافي)، لامين يامال، داني أولمو، بيدري غونزاليس، وفيران توريس.

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الفريق الأكثر وصولاً إلى نهائيات كأس العالم

يملك أتلتيكو مدريد رقماً مهماً، كونه الفريق الأكثر وصولاً إلى نهائيات كأس العالم في الدورات الثلاث الماضية، وقد حقق هذا الإنجاز بالفعل في عام 2018، في نهائي كرواتيا وفرنسا، بأربعة لاعبين (سيمي فرساليكو، أنطوان غريزمان، لوكاس هيرنانديز، وتوماس ليمار)، وكرروا هذا الإنجاز في كأس العالم 2022 في قطر، بأربعة لاعبين آخرين (أنطوان غريزمان، رودريغو دي بول، ناهويل مولينا، وأنخيل كوريا).

الآن، لا يكتفي النادي الأحمر والأبيض بتكرار رقمه القياسي كأكثر نادٍ مساهماً باللاعبين، بل عادل أيضاً رقماً قياسياً عالمياً صمد لمدة 92 عاماً كاملة، عندما كان تسعة لاعبين من يوفنتوس ضمن تشكيلة المنتخب الإيطالي الذي واجه تشيكوسلوفاكيا في نهائي عام 1934، وتسعة لاعبين من بينارول، عندما حصد منتخب أوروغواي اللقب في نسخة 1950، على حساب البرازيل.

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