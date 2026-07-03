أتلتيكو مدريد يحاول منع انتقال نجم إنكليزي إلى روما

تعمل إدارة نادي أتلتيكو مدريد الإسباني في الوقت الحالي على منع القائمين على فريق روما الإيطالي من حسم صفقة انتقال النجم الإنكليزي ماسون غرينوود في سوق الانتقالات الصيفية، نظراً إلى حاجة المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني إلى خدمات المهاجم الشاب.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية، الخميس، أن روما الإيطالي أبدى استعداده لدفع 55 مليون يورو ومنح عقداً حتى صيف عام 2031 للنجم الإنكليزي ماسون غرينوود، الذي يريد مغادرة ناديه أولمبيك مرسيليا في سوق الانتقالات الصيفية، لكن القائمين على أتلتيكو مدريد يحاولون منع إتمام هذه الصفقة، نظراً إلى حاجتهم الماسة لمهاجم في الموسم القادم.

ويعد ماسون غرينوود أحد أبرز المهاجمين في القارة الأوروبية، بسبب ما فعله خلال موسم 2025-2026، بعدما استطاع تسجيل 26 هدفاً وقدم 11 تمريرة حاسمة خلال المواجهات التي خاضها في جميع البطولات المحلية والقارية مع أولمبيك مرسيليا الفرنسي، الأمر الذي جعله محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية، أبرزها أتلتيكو مدريد وروما.

وتحضر إدارة نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لإفساد خطوات روما الإيطالي، من خلال رفع قيمة العرض المقدم إلى أولمبيك مرسيليا، حيث أبدى "الروخيبلانكوس" إلى رفع قيمة الصفقة المالية إلى 60 مليون يورو، بالإضافة إلى منح النجم الإنكليزي عقداً حتى صيف 2031، حتى تُحسم الصفقة، قبل دخول المزيد من الأندية، ويتجنب المُنافسة.

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ويأمل أتلتيكو مدريد في منع ماسون غرينوود ينتقل إلى روما، لأن المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني طلب من الإدارة ضرورة جلب المهاجم الإنكليزي إلى صفوف الفريق، الذي يستعد إلى المنافسة في الموسم القادم على جميع البطولات المحلية والقارية، وتفادي خيبة الأمل الضخمة التي حدثت في الموسم المنصرم الذي خرجوا منه دون تحقيق أي لقب.