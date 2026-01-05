أتلتيكو مدريد يتحرك بشكل مفاجئ لضم نجم إسباني

- تسعى إدارة أتلتيكو مدريد لضم ميكيل أويارزابال من ريال سوسيداد في الصيف المقبل، بعد تعقّد رحيله في الشتاء، ليكون بديلاً لألكسندر سورلوث الذي سيغادر الفريق. - أويارزابال، النجم البارز في ريال سوسيداد ومنتخب إسبانيا، يتمتع بمهارات فريدة وقدرة على اللعب في مراكز متعددة، مما يجعله هدفاً لأتلتيكو مدريد بناءً على طلب المدرب دييغو سيميوني. - رغم رفض ريال سوسيداد لرحيله في الشتاء، إلا أن أتلتيكو مدريد يخطط لتقديم عرض لا يمكن رفضه، خاصة أن اللاعب يسعى لتحقيق الألقاب.

تحرّكت إدارة نادي أتلتيكو مدريد الإسباني في الساعات القليلة الماضية، من أجل العمل على إقناع قائد فريق ريال سوسيداد، ميكيل أويارزابال (28 عاماً)، بالانضمام إلى صفوف "الروخيبلانكوس" في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما تعقّدت مسألة رحيله في "الميركاتو" الشتوي الحالي، للعديد من الأسباب.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، أمس الأحد، أن إدارة نادي أتلتيكو مدريد اختارت ميكيل أويارزابال، ليكون خليفة المهاجم النرويجي، ألكسندر سورلوث، الذي يستعدُ لمغادرة صفوف كتيبة المدرب الأرجنتيني، دييغو سيميوني، في نهاية الموسم الحالي، بالإضافة إلى أن صاحب الـ28 عاماً بات محط أنظار كبار الفرق في القارة الأوروبية، بسبب التألق الكبير مع ريال سوسيداد، أو منتخب إسبانيا على وجه الخصوص.

ويُعد ميكيل أويارزابال النجم الأبرز في نادي ريال سوسيداد، وترفض الإدارة فكرة رحيله في سوق الانتقالات الشتوية الحالية، لأنها لن تستطيع إيجاد بديل مناسب له في منتصف الموسم، لذلك تجاهلت محاولات القائمين على أتلتيكو مدريد في الأيام الماضية، وطلبت منهم الانتظار حتى الصيف المقبل، من أجل الجلوس على طاولة المفاوضات وحسم الصفقة، التي ستكلف خزائن "الروخيبلانكوس" الكثير من الأموال.

وجاء تحرّك إدارة نادي أتلتيكو مدريد خلال الأيام الماضية، بسبب الطلب الذي وجهه المدرب دييغو سيميوني، بعدما قدّم تقريراً مفصلاً يكشف أهمية حسم صفقة ميكيل أويارزابال، الذي يمتلك موهبة فريدة للغاية وأصبحت نادرة في عالم كرة القدم، بسبب قدرته على اللعب رأس حربة صريحاً، وأيضاً على الأجنحة، بالإضافة إلى إتقانه استغلال المساحات خلف المدافعين، ما يعني أنّه "جوكر" في الخط الهجومي، ويمتلك الخبرة اللازمة لحسم المواجهات في الدوري الإسباني، ولن يكون بحاجة إلى فترة كي يتأقلم.

ويُعتبر ميكيل أويارزابال أحد أبرز النجوم في منتخب إسبانيا، وبات عنصراً أساسياً في تشكيلة الجهاز الفني، التي تعتمد على خبرة صاحب الـ28 عاماً، الذي ساهم بشكل حقيقي في تحقيق لقب دوري الأمم الأوروبية وبطولة "يورو 2024"، ما زاد قيمته الحقيقية، وقد رفض فكرة مغادرة ناديه ريال سوسيداد حينها، إلا أنّ العرض الذي سيقدمه أتلتيكو مدريد لا يمكن رفضه نهائياً، خاصة أنّ اللاعب يريد تحقيق الألقاب المحلية أو القارية، ما يعني أنّ "الروخيبلانكوس" يُعد خياراً مناسباً، وبالتالي على الجميع الانتظار حتى سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.