أتلتيكو مدريد يبدأ التحرك لحسم صفقة إبراهيم مازا

- يراقب نادي أتلتيكو مدريد اللاعب الجزائري إبراهيم مازا، البالغ من العمر 19 عامًا، والذي يلعب حاليًا مع باير ليفركوزن، كأحد أبرز المواهب الصاعدة في أوروبا، ويعتبره خيارًا مناسبًا لتعزيز صفوف الفريق بفضل مرونته التكتيكية. - سجل مازا أربعة أهداف وقدم خمس تمريرات حاسمة في الدوري الألماني، مما يبرز إمكاناته الهجومية الكبيرة وقدرته على التأثير في الثلث الأخير من الملعب. - رغم اهتمام أتلتيكو مدريد، لم تُحسم الصفقة بعد، لكن من المتوقع تقديم عرض رسمي قريبًا، بينما قد يفضل ليفركوزن الاحتفاظ باللاعب نظرًا لاحتمال ارتفاع قيمته السوقية.

يراقب نادي أتلتيكو مدريد الإسباني عن كثب لاعب الوسط الهجومي الشاب الجزائري إبراهيم مازا البالغ من العمر 19 عاماً، والذي يلعب حالياً مع باير ليفركوزن الألماني، باعتباره واحداً من أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم الأوروبية خلال الفترة الحالية.

وبحسب تقرير موقع فوت أفريقيا، المهتم بالكرة الأفريقية، أمس الأحد، ترى إدارة أتلتيكو مدريد في اللاعب الشاب خياراً مناسباً لتعزيز صفوف الفريق، إذ يمكنه تقديم حلول إضافية في خطي الوسط والهجوم بفضل مرونته التكتيكية وقدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي. ورغم هذا الاهتمام المتزايد من النادي الإسباني، فإن الصفقة لم تُحسم حتى الآن، لكن من المتوقع أن يتقدم أتلتيكو مدريد بعرض رسمي خلال الأشهر المقبلة من أجل محاولة التعاقد مع اللاعب الذي انضم إلى ليفركوزن الصيف الماضي قادماً من هيرتا برلين، حيث نجح سريعاً في التأقلم مع أجواء الدوري الألماني.

وخلال فترة قصيرة، تمكن مازا من تسجيل أربعة أهداف وتقديم خمس تمريرات حاسمة، في أرقام تؤكد إمكاناته الهجومية الكبيرة وقدرته على صناعة الفارق في الثلث الأخير من الملعب. في المقابل، قد يفضل نادي باير ليفركوزن الاحتفاظ بموهبته الشابة في الوقت الحالي، خاصة أن قيمته السوقية مرشحة للارتفاع بشكل كبير في حال واصل تقديم مستوياته المميزة في الدوري الألماني.