أبيل جيلي... قصة نجم يحمل طموح الصومال في بلوغ كأس العرب

- رحلة عائلية ملهمة: والد أبيل جيلي هاجر من الصومال إلى إيطاليا قبل ثلاثة عقود، ليصبح من أوائل منسقي الأغاني السمراء هناك، بينما اختار أبيل العودة إلى جذوره عبر كرة القدم، ليصبح لاعباً بارزاً في المنتخب الصومالي. - مسيرة كروية متميزة: نشأ أبيل في إيطاليا وتأثر بثقافتها الكروية، وبدأ مسيرته في أكاديمية بارما، ولعب في الدوري الإيطالي وساهم في فوز ماريبور السلوفيني بكأس الرابطة، وشارك مع المنتخب الصومالي منذ 2019. - تحديات وطموحات مستقبلية: يحتل منتخب الصومال المركز 202 في تصنيف فيفا، ويواجه تحديات في كأس العرب، حيث يسعى لتحقيق إنجاز تاريخي، وأبيل يعبر عن الأمل في تحسين الأداء والفوز على عُمان في التصفيات.

شق والد لاعب منتخب الصومال، أبيل جيلي طريقه قبل أكثر من ثلاثة عقود، من الصومال إلى إيطاليا، بحثاً عن مستقبل أفضل وفرص جديدة، حاملاً معه أحلام التطور الشخصي. وبعد 35 عاماً، سار ابنه أبيل في الاتجاه المعاكس، عائداً إلى الجذور الصومالية، ولكن هذه المرة عبر كرة القدم.

وخلال تلك السنوات، كان والد أبيل من أوائل منسقي الأغاني من ذوي البشرة السمراء في إيطاليا، بينما اختار ابنه طريق المستطيل الأخضر، ليصبح أحد أبرز اللاعبين ثباتاً في المستوى ضمن صفوف المنتخب الصومالي، مجسداً قصة نجاح تمتد بين جيلين، يربطهما الشغف، والطموح، وحب الوطن الأم. وفي حوار مع موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أكد بيلي أن هناك نحو 20 مليون شخص داخل الصومال، ونحو عشرة ملايين آخرين يعيشون في الخارج. وكان والدي أحد أولئك الذين انتقلوا إلى إيطاليا للدراسة.

وأردف أبيل جيلي: "لقد جاء بمفرده، محاولاً كتابة قصة جديدة وفصل جديد في حياته. وكان يعود إلى الصومال كل صيف، وهناك التقى بوالدتي، وهكذا بدأت الأمور كلها. وبالنظر إلى قدومهما من أفريقيا، وخاصةً من الصومال في ذلك الوقت، كان ما فعلاه مذهلاً. لقد حاولا بناء عائلة في ظروف صعبة وقدّما لنا كل شيء في وقت لم يكن هناك الكثير من المهاجرين". وما أتاحته تلك الفترة أيضاً لأبيل، هو نشأته منغمساً في ثقافة كرة القدم لدولة كانت في ذلك الوقت واحدة من أكثر الدول سيطرة وهيمنة على مستوى العالم. لقد وُلد في شمال إيطاليا، ونشأ مشجعاً لنادي ميلان، منبهراً بعمالقة الدفاع في النادي، بقيادة باولو مالديني، وأليساندرو نيستا، وفرانكو باريزي.

ونشأ أبيل في أكاديمية بارما للناشئين، وخاض مباراته الأولى في الدوري الإيطالي وهو في سن المراهقة، واستمر في الاستمتاع بمسيرة طويلة عبر مستويات متعددة من كرة القدم الإيطالية، بالإضافة إلى فترة قضاها في سلوفينيا حيث فاز بكأس الرابطة مع نادي ماريبور. ولكن على المستوى الوطني تحديداً، لا يزال تأثير جيلي مستمراً، حيث يقدم خبرة حيوية لتشكيلة تزخر بالشباب تحت قيادة المدرب يوسف علي نور. وقال أبيل: "خلال نشأتي في إيطاليا، يتم دائماً تأكيد العناصر التكتيكية للعبة، وخاصةً المواقف الدفاعية، وقد سعيت لنقل ذلك معي إلى المنتخب الوطني".

وواصل حديثه بالقول: "تواصل معي المنتخب من قبل، لكنني شاركتُ للمرة الأولى في عام 2019، وبدأنا مشروعاً جديداً منذ ذلك الوقت باستدعاء العديد من لاعبي الشتات الصوماليين. لقد حدث الكثير من التغيير، ونحن نرى هذا بمثابة بداية مرحلة جديدة للصومال. وأنا واحد من اللاعبين القلائل الذين استمروا مع المنتخب منذ تلك الفترة في عام 2019".

وشارك أبيل في بعض المباريات الحاسمة والهامة لمنتخب الصومال، الذي لا يزال عاجزاً عن خوض مباريات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم على أرضه. وكان ظهوره الأول في عام 2019، والذي تمثل في الفوز بنتيجة 1-0 على زيمبابوي ضمن تصفيات قطر 2022، هو أول انتصار في تاريخ الصومال في تصفيات كأس العالم، كما سجّل هدفه الدولي الوحيد في الهزيمة 2-1 أمام عُمان ضمن تصفيات نسخة 2021 من كأس العرب.

ومع إقامة النسخة الثانية من هذه البطولة الإقليمية الكبرى في قطر خلال شهر ديسمبر/كانون الأول القادم، يأمل جيلي في أن يكون جزءاً من المزيد من الإنجازات التاريخية. وبعدما أوقعتهم القرعة مجدداً في مواجهة عُمان، ضمن مباراة إقصائية فاصلة من جولة واحدة في الدوحة بتاريخ 26 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، سيسعى منتخب الصومال للوصول إلى دور المجموعات في كأس العرب للمرة الأولى في تاريخه.

ويحتل منتخب الصومال المركز 202 في تصنيف فيفا، مما يجعله أقل المنتخبات المشاركة في كأس العرب تصنيفاً، كما أنه سيتطلع بشدة لإنهاء سلسلة من عدم الفوز والتي تمتد لأكثر من نصف عقد، كما يوضح أبيل. وأضاف: "نحن ندرك حجم التحدي الذي يمثله منتخب عُمان، ونعلم أنهم قدموا أداءً جيداً للغاية في تصفيات كأس العالم، لكن هدفنا هو الوصول إلى دور المجموعات. على الرغم من أن نتائجنا في مبارياتنا الأخيرة لم تكن كما نأمل، إلا أنني أرى أننا نتحسن بالفعل. هدفنا هو الفوز في هذه المباراة ونعلم أن ذلك ممكن. ونشعر بأننا بدأنا بتقليص الفجوة مع بعض الفرق الكبرى". وفي الواقع، إذا نجح منتخب الصومال في مفاجأة عُمان بمواجهة تصفيات كأس العرب، فسيمنح ذلك دفعة كبيرة من الثقة، بأن البلاد قادرة على البدء تدريجياً بتحقيق مسيرة صعود كروي.