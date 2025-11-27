أبياه يكشف سر الانتصار على لبنان ويؤكد: سنقاتل أمام الجزائر

- تأهل منتخب السودان لكرة القدم إلى نهائيات كأس العرب 2025 في قطر بعد فوزه على لبنان 2-1، ليشارك للمرة الخامسة في تاريخه، وينضم للمجموعة الرابعة مع الجزائر، العراق، والبحرين. - عبّر المدرب الغاني جيمس كواسي أبياه عن فخره بأداء اللاعبين، مشيداً بالروح القتالية التي كانت مفتاح الانتصار، وحثهم على جعل السودانيين فخورين. - أكد أبياه ثقته في قدرة السودان على التألق في البطولة ومواجهة الجزائر بقوة، مشيراً إلى أن اللاعبين يمتلكون مهارات تكتيكية عالية.

بلغ منتخب السودان لكرة القدم نهائيات بطولة كأس العرب 2025، المقررة في قطر بين 1 و18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بعد فوزه المستحق على نظيره اللبناني بنتيجة 2-1، مساء الأربعاء، في ختام مباريات التصفيات. وحجز "صقور الجديان" بطاقة التأهل للمرة الخامسة في تاريخ مشاركاته، بعدما اعتاد الوصول عبر التصفيات في كل نسخة شارك فيها، ليلتحق بالمجموعة الرابعة، التي تضم الجزائر، حاملة اللقب، والعراق والبحرين. وعقب المباراة، عبّر مدرب منتخب السودان، الغاني جيمس كواسي أبياه (65 عاماً)، عن فخره بما قدمه اللاعبون، مؤكداً أن الروح القتالية كانت المفتاح الحقيقي للانتصار.

وقال المدرب الغاني، في تصريحات خاصة لـ "العربي الجديد": "قلتُ للاعبين في نهاية الشوط الأول: انظروا إلى الجماهير. كل السودانيين هنا، كما تعلمون، ولا يمكنكم أن تخذلوهم. اذهبوا واجعلوا أنفسكم فخورين، واجعلوا كل سوداني فخوراً. كان من المهم جداً زرع الروح القتالية في رؤوسهم، كان يجب أن يذهبوا ويكافحوا".

وعند سؤاله عن قدرة السودان على مواصلة المشوار والتألق في بطولة كأس العرب، وهزيمة الجزائر، أجاب المدرب أبياه بثقة: "نعم، لأنهم لاعبون جيدون جداً (لاعبو السودان)، ومن الناحية التكتيكية، عندما يستمعون، فإنهم تلقائياً يلعبون بقوة، تأكدوا من ذلك. الجزائر فريق قوي، لكننا سنقاتل وسنقدّم مباراة قوية جداً". وبهذا الفوز، دخل المنتخب السوداني دور المجموعات بمعنويات عالية، أملاً في تقديم مفاجأة أخرى أمام منافسين كبار.