أبياه يحدث ثورة في قائمة السودان لمواجهتي موريتانيا والكونغو

أعلن المدير الفني لمنتخب السودان، الغاني، جيمس كواسي أبياه (65 عاماً)، عن قائمة "صقور الجديان" المعنية بخوض مواجهتي موريتانيا على ملعب بينجامين مكابا في تنزانيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية على أرضها، ضمن منافسات الجولتين التاسعة والعاشرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد السوداني لكرة القدم، مساء أمس الأربعاء، قائمة المنتخب للمواجهتين الحاسمتين في سباق التأهل، والتي ضمّت 24 لاعباً وشهدت تغييرات كبيرة مقارنة بما كان عليه الحال في المباراتين السابقتين أمام منتخبي السنغال وتوغو، إذ عاد إلى صفوف "صقور الجديان" عدد من الأسماء البارزة التي غابت في الفترة الأخيرة، على غرار المهاجم المخضرم محمد عبد الرحمن الغربال، ولاعب الوسط عمار طيفور، والمدافع محمد كسرى.

وفي المقابل، تواصلت الغيابات المؤثرة داخل صفوف المنتخب السوداني، أبرزها الحارس محمد المصطفى والمدافع رمضان عجب، لعدم تعافيهما من الإصابة. كما قرّر المدرب كواسي أبياه استبعاد عدد من الأسماء المعروفة من القائمة، على غرار الحارس علي أبو عشرين، والمدافع عبد الرحمن كوكو، ولاعب الوسط عماد الصيني، وثلاثي الهجوم؛ أبو بكر عيسى، ومحمد تيه، وجون مانو، وذلك لأسباب مختلفة، من بينها تراجع المستوى الفني وعدم الجهوزية الكاملة لبعض اللاعبين.

وضمّت قائمة كواسي أبياه في حراسة المرمى كلاً من محمد النور أبوجا ومنجد النيل وعبد الله آدم لوك، أما خط الدفاع، فشهد حضور بخيت خميس وأحمد عبد المنعم طبنجة والطيب عبد الرزاق ومصطفى كرشوم ومحمد موسى وياسر جوباك وعوض زايد ومحمد كسرى ومحمد أحمد إرنق. وفي خط الوسط، استدعى المدرب كلاً من محمد الرشيد وعمار طيفور وصلاح عادل ووالي الدين خضر بوغبا وعبد الرؤوف يعقوب وأبو عاقلة عبد الله، فيما يقود الهجوم سيف تيري وموسى كانتي ومحمد عيسى ومازن فضل والجزولي نوح ومحمد عبد الرحمن الغربال.

وتراجعت آمال منتخب السودان في التأهل المباشر إلى كأس العالم بعد خسارتيه الأخيرتين أمام السنغال (2-0) وتوغو (1-0)، ليبقى أمله الوحيد معلّقاً بفرصة اللحاق بالملحق القاري والعالمي، في انتظار نتائج الجولتين المتبقيتين، مع الإشارة إلى أنّ المنتخب السوداني يحتل حالياً المركز الثالث في المجموعة برصيد 12 نقطة، خلف السنغال المتصدرة بـ18 نقطة، والكونغو الديمقراطية الثانية بـ16 نقطة، ما يجعل موقفه معقداً لكنه لم يفقد الأمل تماماً.

وتبدو مهمة المنتخب السوداني في بلوغ المونديال شبه مستحيلة، إذ تتطلب خسارة السنغال والكونغو الديمقراطية في المباراتين المقبلتين، مع فوز السودان وتسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف، ومع ذلك، يظل بصيص الأمل قائماً في إمكانية بلوغ الملحق القاري ضمن أحد أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثاني، وهو ما يستوجب من كتيبة كواسي أبياه القتال حتى النهاية وتحقيق الفوز في المواجهتين المقبلتين، مع انتظار تعثّر منتخب الكونغو الديمقراطية في مباراته ضد توغو، لإبقاء الحلم العالمي حيّاً.