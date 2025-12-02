- تحدي تاريخي في كأس العرب 2025: يسعى المدرب الغاني جيمس كواسي أبياه لقيادة منتخب السودان لتخطي دور المجموعات لأول مرة في تاريخ البطولة، بعد تمديد عقده حتى 2028. - إنجازات أبياه السابقة: قاد منتخب غانا إلى نهائيات كأس العالم 2014، وحقق انتصارات بارزة مع السودان، منها إقصاء غانا من كأس أفريقيا 2025. - تحديات المجموعة الرابعة: يواجه السودان منافسة قوية في كأس العرب 2025، حيث يتنافس مع الجزائر، العراق، والبحرين، مما يجعل المهمة صعبة للوصول إلى الدور التالي.

يسعى مدرب منتخب السودان، الغاني جيمس كواسي أبياه (65 عاماً)، إلى كتابة التاريخ في كأس العرب "فيفا قطر 2025"، حال نجاحه في قيادة "صقور الجديان" إلى الدور الثاني من المسابقة، ذلك أن منتخب السودان لم يسبق له تخطي دور المجموعات، خلال أربع مشاركات سابقة في البطولة، ومِن ثمّ فإن نسخة 2025 قد تحمل تطوراً للسودانيين بوجود مدرب حقق نجاحات في مسيرته، وسيحاول استثمار خبرته للنجاح، خاصة بعد أن قرر الاتحاد السوداني، يوم الثلاثاء، تمديد عقد مدربه الغاني، الذي يمتد إلى عام 2028، قبل ساعات من بداية مغامرة "صقور الجديان" في كأس العرب.

ويمكن لمنتخب السودان الاعتماد على مدربه، ذلك أن أبياه حقق بعض النجاحات التاريخية في مسيرته التدريبية، فقد قاد منتخب لاده غانا إلى نهائيات كأس العالم في البرازيل 2014، ليكون أول أفريقي من جنوب الصحراء يقود هذا المنتخب في نهائيات المونديال، كما أنه حكم على منتخب بلاده بالغياب عن كأس أفريقيا 2025، بعد أن قاد منتخب السودان لهزيمة "البلاك ستارز" في التصفيات الأخيرة، ومِن ثمّ سيغيب منتخب بلاده للمرة الأولى عن النهائيات القارية منذ 20 عاماً، كما أنه كان لاعباً خلال تتويج غانا بكأس أفريقيا عام 1982 في ليبيا، ومساعداً خلال وصول غانا إلى ربع نهائي كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا.

ورغم مرارة الفشل في تصفيات كأس العالم 2026، فإن أبياه حقق الكثير من النجاحات مع منتخب السودان، عطفاً على الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد حالياً، ولكن المهمة ستكون أصعب في كأس العرب، إذ سينافس في المجموعة الرابعة، التي تضمّ منتخب الجزائر، حامل اللقب، وكذلك العراق والبحرين، ولن يكون من السهل الوصول إلى الدور الموالي.