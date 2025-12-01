أبو ندى يعتذر للجماهير وبرشم يرفع التحدي بعد هزيمة "العنابي" أمام فلسطين

01 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 23:27 (توقيت القدس)
أبو ندى خلال لقاء قطر والإمارات، 14 أكتوبر 2025 (نوشاد ثكاييل/Getty)
أبو ندى خلال لقاء قطر والإمارات، 14 أكتوبر 2025 (نوشاد ثكاييل/Getty)
- عبّر حارس مرمى منتخب قطر، محمود أبو ندى، عن أسفه لخسارة فريقه أمام فلسطين في كأس العرب 2025، مشيراً إلى أن الخسارة جاءت بسبب جزئيات بسيطة، ودعا الجماهير لمواصلة دعمهم للفريق في المباريات القادمة.

- أكد الحارس البديل، مشعل برشم، على صعوبة المباراة أمام فلسطين، مشيداً بتنظيم المنتخب الفلسطيني، وأشار إلى أن التوتر أثر على بعض اللاعبين، لكنه واثق من قدرة الفريق على العودة وتصحيح المسار.

- يهدف المنتخب القطري للفوز في المباراتين القادمتين أمام سوريا وتونس لضمان التأهل، مع التأكيد على الثقة في الجهاز الفني واللاعبين.

عبّر حارس مرمى منتخب قطر محمود أبو ندى (26 عاماً) عن أسفه لخسارة "العنابي" أمام فلسطين في افتتاح مشوار الفريق بكأس العرب 2025، مؤكداً أن النتيجة لم تكن كما تمنّى اللاعبون ولا الجماهير التي حضرت لمساندة المنتخب.

وقال أبو ندى في تصريحات لقناة الكاس بعد اللقاء: "أشكر الجماهير التي حضرت وساندتنا، ونتمنى استمرار دعمهم في كل المباريات. الخسارة جاءت بسبب جزئيات بسيطة جداً جعلتنا نفقد ثلاث نقاط مهمة، لكن ما زالت أمامنا مباراتان، وعلينا أن نكون إيجابيين ونصحح الأخطاء". وكشف الحارس عن أجواء غرفة الملابس بعد المباراة قائلاً: "الكل كان حزيناً من النتيجة، لكن ما نستطيع فعله الآن هو العمل على تلافي أخطائنا وتحسين الأداء في المباراة المقبلة. إن شاء الله نقدّم مستوى أفضل ونسعى للتأهل". ووجّه رسالة للجماهير قائلاً: "نتمنى استمرار وقفتكم معنا، أنتم السند الحقيقي. سنقاتل لإسعادكم، والذهاب بعيداً في البطولة".

رامي حمادة على ملعب الغرافة، 25 نوفمبر 2025 (محمود هامس/Getty)
بعيدا عن الملاعب
التحديثات الحية

رامي حمادة حارس الفدائي: تحرير فلسطين هو الفوز العظيم

ومن جهته، قال الحارس البديل مشعل برشم: "مبارك للمنتخب الفلسطيني. كانت مباراة صعبة ومليئة بالجهد والاحتكاكات. (الفدائي) كان منظماً، وقاتل حتى اللحظات الأخيرة، وسجل هدف الفوز، وهذا جزء من كرة القدم". وأضاف: "لدينا حلول هجومية ولاعبون قادرون على صناعة الفارق، لكن التوتر والضغط أثّرا على بعض اللاعبين، خصوصاً الجدد الذين يحتاجون إلى مزيد من الخبرة. نحن قادرون على العودة وتصحيح المسار". وتابع مؤكداً ثقة الجهاز الفني واللاعبين بأنفسهم: "مباراتنا المقبلة أمام سورية ثم سنواجه تونس، وهدفنا الفوز في المواجهتين لضمان التأهل. سنعود أقوى ونقدم أداءً يليق بالمنتخب القطري".

