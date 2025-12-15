أبو ليلى يوجه رسالة نارية إلى سالم الدوسري: تعلّمْ التواضع

- حارس مرمى الأردن، يزيد أبو ليلى، يوجه رسالة لقائد منتخب السعودية سالم الدوسري بعد فوز "النشامى" على السعودية بهدف نظيف في نصف نهائي كأس العرب 2025، مشيداً بدعم المدرب والجماهير. - أبو ليلى يدعو الدوسري للتواضع، مشيراً إلى تصرفه البارد قبل المباراة، ويحثه على التعلم من أسطورة الكرة السعودية ياسر القحطاني المعروف بتواضعه ودعمه للآخرين. - أبو ليلى يفوز بجائزة رجل المباراة للمرة الثانية، ويستعد لمواجهة المغرب في النهائي، حيث يسعى المدرب طارق السكتيوي لتحقيق اللقب.

وجه حارس مرمى الأردن يزيد أبو ليلى (32 عاماً) رسالة إلى قائد منتخب السعودية سالم الدوسري، بعد نهاية المواجهة التي حسمها "النشامى" بهدف مقابل لا شيء، مساء الاثنين، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس العرب 2025، التي ضربوا فيها موعداً مع المغرب في المباراة النهائية.

وقال يزيد أبو ليلى في حديثه بالمؤتمر الصحافي: "الحمد لله فوزنا على السعودية كان مهماً للغاية، وأشكر المدرب جمال السلامي مع الجهاز الفني، بعدما كشفوا لنا عن جميع نقاط قوة الأخضر وضعفه، وأيضاً أشكر الجماهير التي ساندتنا في اللقاء، وكما وعدتهم قبل نصف النهائي، نحن وصلنا إلى النهائي بفضل الله ودعمهم لنا، وأتمنى حظاً جيداً للسعودية في المسابقات المقبلة".

وتابع أبو ليلى: "أتمنى من قائد منتخب السعودية سالم الدوسري أن يتواضع بشكل أكبر، ونحن نعرفه نجماً كبيراً، وقبل المباراة قام بالسلام علينا ببرود كبير، ورفض مدّ يده لنا، وعليه أن يتعلم من أسطورة الكرة السعودية ياسر القحطاني الذي نتعلم منه ويدعمنا، كما أنه متواضع مع الجميع، وعلى سالم الدوسري التواضع في قادم الأيام".

ويُذكر أن حارس مرمى منتخب الأردن يزيد أبو ليلى استطاع نيل جائزة رجل المباراة للمرة الثانية على التوالي، بعدما ساهم في قيادة "النشامى" صوب المواجهة النهائية لبطولة كأس العرب 2025، بفضل تصدياته الحاسمة التي منعت مهاجمي السعودية من وضع الكرة في شباكه، لكنه سيكون في اختبار حقيقي وقوي في المباراة النهائية أمام منتخب المغرب، الذي يقوده المدرب طارق السكتيوي، الباحث عن تحقيق لقب المسابقة.