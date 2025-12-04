- حارس مرمى منتخب الأردن، يزيد أبو ليلى، يعبر عن سعادته بفوز "النشامى" على الإمارات (2-1) في كأس العرب 2025، ويشكر الله على الفوز، موجهًا رسالة دعم لزميله الغائب موسى التعمري. - أبو ليلى يعد التعمري بالقتال من أجل التأهل إلى المباراة النهائية، ويشير إلى صعوبة توقع نتائج قرعة كأس العالم 2026، مؤكدًا على استعداد الفريق للمنافسة. - منتخب الأردن، بقيادة المدرب جمال السلامي، يتأهل لأول مرة لنهائيات كأس العالم 2026، بفضل أداء مميز في التصفيات ومجموعة لاعبين موهوبين.

تحدّث حارس مرمى منتخب الأردن يزيد أبو ليلى (32 عاماً)، بعد انتهاء مواجهة الإمارات، في الجولة الأولى من بطولة كأس العرب 2025، المقامة حالياً في العاصمة القطرية الدوحة، والتي انتهت، أمس الأربعاء، بفوز مباراة "النشامى" (2-1)، ليحصد وصيف كأس آسيا 2023، أول ثلاث نقاط في البطولة.

ووجّه حارس مرمى الأردن، يزيد أبو ليلى، في حديث لـ"العربي الجديد"، رسالة خاصة لنجم المنتخب الغائب، موسى التعمري، الذي لم يُشارك بسبب رفض فريقه رين الفرنسي، وقال له: "أولاً نشكر الله على الفوز في المباراة، وبالنسبة لموسى التعمري، هو قلبه دائماً معنا، هو معنا على غروب الواتساب، ودائماً يبعث لنا رسائل دعم وتحفيز".

وتابع أبو ليلى حديثه قائلاً: "نعد موسى التعمري بأننا سنُقاتل من أجل التأهل والوصول إلى المباراة النهائية. وعن قرعة كأس العالم 2026، فالتوقع صعب جداً، علينا أن نُتابعها لمعرفة منافسينا. ولكن أعتقد أن المجموعة ستكون قوية وصعبة بشكل عام، سننتظر ما سيحصل في القرعة، وإن شاء الله سنكون على قدر المسؤولية في المونديال".

يُذكر أنّ قرعة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة، وكندا، والمكسيك، تقام، غداً الجمعة، إذ كان منتخب "النشامى" تحت قيادة المدرب المغربي جمال السلامي قد بلغ النهائيات للمرة الأولى في تاريخه، بعد تقديمه مستوى طيبا خلال التصفيات، مع مجموعة مميزة من اللاعبين، أمثال التعمري بطبيعة الحال، ويزن العرب مدافع نادي سيوول الكوري الجنوبي، وكذلك علي علوان، ويزن النعيمات، وعبد الله نصيب، ومحمود مرضي وآخرين.