أبو ليلى يواجه بنعبيد: الأفضل أمام القفاز الأكثر صموداً

كرة عربية
إسطنبول

أيوب الحديثي

F3CC82BB-9950-4E10-8CED-F0571ADF039E
أيوب الحديثي
صحافي رياضي عراقي. انضمّ لأسرة العربي الجديد في عام 2018.
مباشر
18 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 11:18 (توقيت القدس)
أبو ليلى كان أحد أبرز نجوم كأس العرب 2025 (العربي الجديد/Getty)
أبو ليلى كان أحد أبرز نجوم كأس العرب 2025 (العربي الجديد/Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- مواجهة حراس المرمى في نهائي كأس العرب 2025: يشهد استاد لوسيل في قطر مواجهة خاصة بين الحارسين الأردني يزيد أبو ليلى والمغربي مهدي بنعبيد، حيث يسعى كل منهما للحفاظ على شباكه نظيفة في المباراة النهائية.

- الأردن يسعى للتتويج بالتركيز الدفاعي: يدخل المنتخب الأردني النهائي بعد تحقيق خمسة انتصارات متتالية، مسجلاً 10 أهداف وتلقي هدفين فقط، بفضل الاستقرار الدفاعي وتألق الحارس أبو ليلى.

- المغرب يعتمد على صلابة بنعبيد: قدم مهدي بنعبيد بطولة شبه مثالية، حيث لم تهتز شباكه سوى بهدف واحد، مما جعله عنصر أمان حقيقي لـ"أسود الأطلس" في مشوارهم نحو النهائي.

سيكون نهائي بطولة كأس العرب 2025، المقرر اليوم الخميس، على استاد لوسيل المونديالي في قطر، مواجهة خاصة بين حارسي المرمى، حين يصطدم الأردني يزيد أبو ليلى (32 عاماً)، بمنافسه المغربي مهدي بنعبيد (27 عاماً).

ويدخل منتخب الأردن النهائي وهو يدرك أن مفتاح التتويج يكمن في المحافظة على التركيز الذهني ذاته، الذي ميّز مشواره في البطولة، بعد أن حقق خمسة انتصارات متتالية بالعلامة الكاملة، مسجلاً 10 أهداف، مقابل تلقي شباكه هدفين فقط. هذا الاستقرار الدفاعي كان أحد أبرز أسباب بلوغ المشهد الختامي، خاصة بعد الحفاظ على نظافة الشباك في آخر ثلاث مباريات.

ويبرز الحارس يزيد أبو ليلى واحداً من أهم ركائز هذا المشوار، بعدما فرض نفسه نجماً للأدوار الإقصائية، بحصوله على جائزة أفضل لاعب في ربع النهائي ضد العراق، ونصف النهائي أمام السعودية، إلى جانب حفاظه على شباكه نظيفة في آخر ثلاث مواجهات. ولم يقتصر أداء أبو ليلى على التصديات، بل امتد إلى بث الثقة في الخط الخلفي، وتنظيم الدفاع، والتعامل بهدوء مع اللحظات الحرجة.

أبو ليلى يحتفل بعد الفوز على السعودية في كأس العرب، 15 ديسمبر 2025 (محمد حمس/فرانس برس)
كرة عربية
التحديثات الحية

أبو ليلى يوجه رسالة نارية إلى سالم الدوسري: تعلّمْ التواضع

في المقابل، يعتمد المنتخب المغربي على صلابة حامي عرينه، مهدي بنعبيد، الذي قدّم بطولة شبه مثالية، ولم تهتز شباكه سوى بهدف واحد فقط، ما يجعله أحد أكثر الحراس ثباتاً في البطولة. وكان بنعبيد عنصر أمان حقيقياً لـ "أسود الأطلس"، وساهم بشكل مباشر في الحفاظ على التوازن الدفاعي للفريق خلال مشواره حتى النهائي. ولا تقتصر المواجهة النهائية على صراع هجومي أو تفوق تكتيكي، بل تختزل صراعاً بين حارس متوهج يعيش أفضل فتراته، وآخر يُجسّد معنى الصمود والاستمرارية، في كثير من تفاصيلها.

دلالات
المساهمون
المزيد في رياضة
شلاغر لاعب نادي لايبزيغ الألماني، 30 أغسطس 2025 (روني هارتمان/فرانس برس)
التحديثات الحية
كرة عالمية
مباشر

شلاغر محطّ أنظار يوفنتوس... أبرز قدرات النجم النمساوي

فرحة الجمهور القطري في استاد لوسيل، 10 فبراير 2024 (Getty)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

لوسيل... استاد النهائيات في اليوم الوطني لقطر وإنجازات للتاريخ

نجوم التنس انفصلوا عن مدربيهم (العربي الجديد/Getty)
التحديثات الحية
رياضات أخرى
مباشر

ألكاراز ينفصل عن مدربه... نجوم التنس على خطى أندية كرة القدم