أبو ليلى يواجه بنعبيد: الأفضل أمام القفاز الأكثر صموداً

سيكون نهائي بطولة كأس العرب 2025، المقرر اليوم الخميس، على استاد لوسيل المونديالي في قطر، مواجهة خاصة بين حارسي المرمى، حين يصطدم الأردني يزيد أبو ليلى (32 عاماً)، بمنافسه المغربي مهدي بنعبيد (27 عاماً).

ويدخل منتخب الأردن النهائي وهو يدرك أن مفتاح التتويج يكمن في المحافظة على التركيز الذهني ذاته، الذي ميّز مشواره في البطولة، بعد أن حقق خمسة انتصارات متتالية بالعلامة الكاملة، مسجلاً 10 أهداف، مقابل تلقي شباكه هدفين فقط. هذا الاستقرار الدفاعي كان أحد أبرز أسباب بلوغ المشهد الختامي، خاصة بعد الحفاظ على نظافة الشباك في آخر ثلاث مباريات.

ويبرز الحارس يزيد أبو ليلى واحداً من أهم ركائز هذا المشوار، بعدما فرض نفسه نجماً للأدوار الإقصائية، بحصوله على جائزة أفضل لاعب في ربع النهائي ضد العراق، ونصف النهائي أمام السعودية، إلى جانب حفاظه على شباكه نظيفة في آخر ثلاث مواجهات. ولم يقتصر أداء أبو ليلى على التصديات، بل امتد إلى بث الثقة في الخط الخلفي، وتنظيم الدفاع، والتعامل بهدوء مع اللحظات الحرجة.

في المقابل، يعتمد المنتخب المغربي على صلابة حامي عرينه، مهدي بنعبيد، الذي قدّم بطولة شبه مثالية، ولم تهتز شباكه سوى بهدف واحد فقط، ما يجعله أحد أكثر الحراس ثباتاً في البطولة. وكان بنعبيد عنصر أمان حقيقياً لـ "أسود الأطلس"، وساهم بشكل مباشر في الحفاظ على التوازن الدفاعي للفريق خلال مشواره حتى النهائي. ولا تقتصر المواجهة النهائية على صراع هجومي أو تفوق تكتيكي، بل تختزل صراعاً بين حارس متوهج يعيش أفضل فتراته، وآخر يُجسّد معنى الصمود والاستمرارية، في كثير من تفاصيلها.