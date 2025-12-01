أبو شقير: هدف منتخب السعودية ليس مجرد المشاركة بل المنافسة على اللقب

- مناف أبو شقير يشيد ببطولة كأس العرب 2025، مؤكداً أنها فرصة لإبراز إمكانات الكرة العربية على الساحة العالمية، مع طموح المنتخب السعودي للتنافس على اللقب واعتلاء منصة التتويج. - يعبر أبو شقير عن شغف الشعب السعودي بكرة القدم، مشيراً إلى الدعم القوي للمنتخب في البطولات العالمية مثل كأس العالم 2022، مما يعزز من حماس اللاعبين ويحفزهم لتحقيق التوقعات. - يثني أبو شقير على دور قطر في تطوير كرة القدم بالمنطقة، مشيداً باستضافتها الاستثنائية لكأس العالم 2022، التي أظهرت ملاعب ومنشآت حديثة ومذهلة.

تفاعل نجم كرة القدم السعودي السابق مناف أبو شقير مع بطولة كأس العرب لكرة القدم 2025، التي انطلقت اليوم الاثنين، مؤكداً أنّ هذه المنافسة توفر الفرصة لإظهار إمكانات الكرة العربية، مع مشاركة أفضل المنتخبات على ساحة عالمية تتيح إثبات كفاءتها والتنافس على أعلى مستوى.

وقال أبو شقير في مقابلة مع اللجنة المحلية المنظمة، حول طموحات الأخضر في هذه البطولة: "هدف المنتخب السعودي يتجاوز مجرد المشاركة في الحدث الرياضي، إذ يسعى إلى التنافس على اللقب واعتلاء منصة التتويج بالكأس، إنّ ارتداء قميص المنتخب وتمثيل البلد في محفل رياضي مرموق فخر وإنجاز كبير لأي لاعب، ويمنحه شعوراً فريداً لا يمكن وصفه بالكلمات، اللاعب يحمل مسؤولية تجاه بلده يجب عليه الوفاء بها لحظة دخوله إلى أرض الملعب".

وتطرق بعدها أبو شقير إلى حب الشعب السعودي لهذه الرياضة، قائلاً: "يمتلك شغفاً كبيراً بكرة القدم يمكن مشاهدته في المدرجات التي تمتلئ بهم مع إقبال لافت للأنظار، سواء من خلال تشجيعهم للأندية أو للمنتخب. وشهدنا في كأس العالم قطر 2022، وكأس العالم تحت 17 سنة قطر 2025، حضوراً قوياً ودعماً غير مسبوق للمنتخب السعودي، ما يبعث على الفخر والاعتزاز للاعبين ولنا جميعاً. نشاهد لوحات رائعة لحماس يتزايد في كل مباراة ويلهم اللاعبين ويحفزهم ليكونوا بحجم التوقعات".

كما أشاد أبو شقير بالدور المحوري لدولة قطر في الارتقاء بكرة القدم في المنطقة، من خلال استضافة بطولات عالمية منوهاً بالاستضافة الاستثنائية لكأس العالم: "شهدنا جميعاً ما حققته قطر في استضافة كأس العالم 2022، والتي شكلت محفلاً رياضياً عالمياً، وسيذكر الجميع بأن قطر أبدعت في استضافة كأس العالم، مع ملاعب من الطراز الأول بتصاميم فريدة، ومنشآت حديثة. لا شك أن البطولة كانت مذهلة على المستويات كافّة".

يُذكر أن النجم السعودي السابق أبو شقير، خاض 37 مباراة دولية مع المنتخب السعودي وأمضى أكثر من عشرة أعوام مع نادي الاتحاد السعودي خلال واحدة من أنجح الفترات التي مرت على النادي، والتي فاز فيها بلقب بطولة دوري أبطال آسيا مرتَين متتاليتَين عامَي 2004 و2005، ثم تأهل الاتحاد إلى كأس العالم للأندية 2005 في اليابان، وأحرز فيها المركز الرابع، مسجلاً بذلك أحد أهم إنجازاته على الساحة الكروية العالمية.

