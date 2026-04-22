- يستعد منتخب مصر لكأس العالم 2026 بمباريات ودية، منها مواجهة مع البرازيل في 6 يونيو، واجتماع تحضيري في 23 مايو لوضع خطة المعسكر النهائي. - يواجه المنتخب تحديات لوجيستية بسبب إقامة البطولة في ثلاث دول، مما يتطلب تنقلات جوية بين مقرات الإقامة والملاعب، على عكس مونديال قطر. - مصر تسعى لتحقيق إنجاز جديد في المونديال بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، معتمدة على تاريخها القوي في كأس الأمم الأفريقية ودعم الجماهير.

كشف رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، هاني أبو ريدة (72 عاماً)، عن تفاصيل استعدادات منتخب مصر لبطولة كأس العالم 2026، المقررة إقامتها في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، خلال يونيو/حزيران المقبل.

وأوضح أبو ريدة في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، مساء الثلاثاء، أن المنتخب سيخوض مباراة ودية أمام أحد المنتخبات الأوروبية قبل السفر إلى المونديال، إلى جانب مباراة أمام منتخب البرازيل يوم 6 يونيو المقبل، ضمن برنامج الإعداد النهائي، مشيراً إلى أنه سيتم عقد اجتماع مع الجهاز الفني يوم 23 مايو المقبل، لوضع اللمسات الأخيرة على خطة المعسكر التحضيري.

وأشار رئيس اتحاد الكرة إلى أن مشاركة المنتخب في كأس العالم المقبلة ستشهد تحديات لوجيستية كبيرة، نظراً لإقامة البطولة في ثلاث دول، وهو ما يستلزم تنقلات قد تصل إلى 50 دقيقة بالطيران بين مقر الإقامة وملاعب المباريات في دور المجموعات، على عكس مونديال قطر، الذي تميز بسهولة التنقل داخل نطاق جغرافي واحد. وأكد أبو ريدة أن اتحاد الكرة يثق في قدرات الجهاز الفني واللاعبين لتحقيق نتائج إيجابية تليق باسم الكرة المصرية، معرباً عن أمله في دعم الجماهير والدعاء للمنتخب خلال مشواره في البطولة.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أن المنتخب المصري وصل لكأس العالم أربع مرات فقط في تاريخه، أعوام 1934 و1990 و2018، ويستعد للمشاركة في 2026، لافتاً إلى أن مصر تمتلك إنجازات تاريخية في بطولة كأس الأمم الأفريقية تفوق مشاركاتها العالمية. كما أعرب عن سعادته بوجود التوأم حسام وإبراهيم حسن على رأس الجهاز الفني في المونديال، بعد مشاركتهما باعتبارهما لاعبين في نسخة 1990، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود لتحقيق إنجاز جديد للكرة المصرية.