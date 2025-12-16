- تأهل منتخب الأردن إلى نهائي كأس العرب 2025 بعد فوزه على السعودية بهدف نظيف، حيث أكد اللاعب محمد أبو حشيش أن هذا الإنجاز جاء نتيجة جهود كبيرة من اللاعبين والجهاز الفني والإداري. - وجه أبو حشيش رسالة دعم لزميله يزن النعيمات، الذي تعرض لإصابة قوية، معبراً عن أمله في شفائه السريع ومشاركته في رفع الكأس. - واصل منتخب الأردن عروضه القوية بتحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات، وتفوقه على العراق والسعودية في الأدوار الإقصائية.

تحدث لاعب منتخب الأردن محمد أبو حشيش (30 عاماً)، بعد الفوز على السعودية بهدف نظيف في قمة الدور نصف النهائي والتأهل إلى المباراة الختامية لبطولة كأس العرب 2025. وشارك أبو حشيش في الشوط الثاني من المواجهة، التي حسمها منتخب الأردن بهدف وحيد، وتحدث في المنطقة المختلطة للإعلاميين باستاد البيت، وقال: "وصلنا إلى المكان الذي نستحقه جميعاً، لم نصل إلى هذا من فراغ، كان هناك عمل كبير من اللاعبين والجهاز الفني والجهاز الإداري والاتحاد الأردني من أجل تحقيق مثل هذه الأهداف. وتبقت لنا خطوة واحدة من أجل تحقيق الحلم، وإن شاء لله سنحقق اللقب في اليوم الختامي".

ووجه أبو حشيش رسالة خاصة لنجم منتخب الأردن يزن النعيمات، الذي تعرض لإصابة قوية على مستوى الرباط الصليبي وسيغيب عن "النشامى" فترة طويلة، قائلاً: "طبعاً يزن شقيقنا، وليس زميلنا فقط، فهو دائماً معنا في الملعب وخارجه، نحن جميعاً نهديه هذا التأهل إلى النهائي. نتمنى له الشفاء السريع للعودة إلى تشكيلة الأردن، وإن شاء لله نرفع معه لقب بطولة كأس العرب بعد المباراة النهائية".

ويُذكر أن منتخب الأردن تابع عروضه القوية في بطولة كأس العرب، فبعدما حقق العلامة الكاملة في دور المجموعات بثلاثة انتصارات متتالية، تفوق على العراق في مواجهة الدور ربع النهائي بهدف نظيف، ثم على منتخب السعودية في الدور نصف النهائي بهدف نظيف أيضاً، ليصل إلى النهائي الثاني توالياً بعد نهائي بطولة كأس آسيا 2023.