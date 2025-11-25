- تأهل منتخب فلسطين لكأس العرب 2025 في قطر بعد فوزه على ليبيا بركلات الترجيح، لينضم للمجموعة الأولى التي تضم قطر، تونس، وسوريا، ويواجه قطر في مباراة الافتتاح. - أكد مدرب المنتخب، إيهاب أبو جزر، على أهمية التأهل للشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى الظروف الصعبة والغيابات التي واجهها الفريق، وأشاد بحارس المرمى الذي ساهم في الفوز. - شدد أبو جزر على أن وجود فلسطين يضفي قيمة على البطولة، معربًا عن أمله في التأهل للدور الثاني، ومؤكدًا على أهمية الرسالة التي يحملها المنتخب.

تأهل منتخب فلسطين لبطولة كأس العرب "قطر 2025"، التي ستُقام في الدوحة، خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بعد خطف بطاقة التأهل على حساب ليبيا بركلات الترجيح، في إطار مباريات التصفيات، التي أقيمت اليوم الثلاثاء.

وانضم منتخب فلسطين للمجموعة الأولى، التي تضم قطر، وتونس وصيف النسخة الماضية 2021، وسورية التي تأهلت بالفوز على جنوب السودان، في مباراة أقيمت بالتوقيت ذاته، على أن يواجه "العنابي" صاحب الأرض والجمهور في لقاء الافتتاح، بقمة مرتقبة.

وبعد اللقاء، حرص مدرب منتخب فلسطين، إيهاب أبو جزر (45 عاماً)، على توجيه رسالة للجماهير، إثر بلوغ العُرس العربي. وقال في تصريحات لقنوات الكاس القطرية: "سعداء لأننا تمكنا من إسعاد الشعب الفلسطيني. نعلم أن كرة القدم بالنسبة لنا من الأشياء القليلة التي تُسعد شعبنا، في قطاع غزة وفي المحافظات الشمالية وفي الضفة الغربية والقدس الشريف وحتى لفلسطينيي الشتات، نقول لهم جميعاً ألف مبروك. كانت مباراة صعبة جداً، ويمكن أن تكون أصعب مباراة في الملحق. المنتخب الليبي قوي ومتطور، وفي الفترة الأخيرة ارتفع في سلّم الترتيب".

وأضاف أيضاً: "نمر بظروف صعبة، ولدينا غيابات كثيرة، ولذلك لم تكن المباراة سهلة، ولكن الحمد لله نجحنا في تسييرها بالشكل المناسب. وصلنا لضربات الترجيح، ولدينا حارس كبير من أفضل حراس آسيا، وإن شاء الله القادم أفضل. نحن نختلف عن باقي المنتخبات، التي تلعب من أجل المنافسة، لأننا نلعب لأهداف، أهمها توصيل رسالة من خلال كرة القدم". أما عن الطموح في كأس العرب، فواصل قائلاً: "لنكن صريحين، كأس العرب بدون فلسطين لا طعم لها، لأن المسابقة كان اسمها كأس فلسطين. وعليه فإن وجود الفدائي في كأس العرب يعطي البطولة شكلاً ورونقاً واسماً كبيراً. نحن محظوظون بأن نفتتح المسابقة مع منتخب شقيق عزيز على قلوبنا (منتخب قطر)، سهّل لنا كل الإجراءات. إن شاء الله تكون مباراة تليق باسمي المنتخبين، ونطمح إلى التأهل للدور الثاني في كأس العرب".