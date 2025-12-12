أبو جزر يوجه رسالة لأهل غزة في الخيام بعد الخروج من كأس العرب

- مدرب منتخب فلسطين، إيهاب أبو جزر، وجه رسالة مؤثرة لأهل غزة بعد العاصفة التي أغرقت الطرقات، معبراً عن حزنه العميق وداعياً لهم بالصبر والقوة. - منتخب فلسطين قدم أداءً مميزاً في كأس العرب 2025، حيث تصدر مجموعته متفوقاً على سورية وتونس وقطر، ونافس السعودية بشدة في ربع النهائي قبل أن يخرج بسبب هدف في الوقت الإضافي. - أبو جزر تأثر سلباً بوفاة ابنة عمه، مما أثر على حالته المعنوية، مشيراً إلى فخره بالفيديوهات التي وصلتهم من غزة والتي أظهرت فرحة الجماهير رغم الظروف الصعبة.

وجه مدرب منتخب فلسطين، إيهاب أبو جزر (45 عاماً)، رسالة لأهل غزة في الخيام، وخصوصاً بعد غرق الطرقات المؤدية لها بسبب العاصفة، التي ضربت القطاع، وذلك قي تصريحات بعد نهاية مواجهة فلسطين والسعودية، والتي انتهت بفوز الأخير (2-1)، ليُودع "الفدائي" بطولة كأس العرب 2025، من الدور ربع النهائي بعد مشوار بطولي في المسابقة حيث كان قريباً من صنع الحدث.

وجاء في رسالة مدرب منتخب فلسطين، إيهاب أبو جزر إلى أهل غزة، والتي وجهها في المنطقة المخصصة للإعلاميين في استاد لوسيل: "والله تحدثنا كثيراً عن الموضوع، إنه أمر يوجع القلب ويُدمع العين، الله يعينهم والله يصبرهم يا رب، ويعطيهم كل القوة والصبر. صراحة ليست هناك كلمات تصف ما يحصل قي غزة، والله صعب جداً الحديث في هذا الأمر". كما كشف مدرب فلسطين عن تلقيه خبرًا أثر سلباً على حالته المعنوية حيث تلقى نبأ وفاة ابنة عمه مضيفًا: "أهم لحظة عشناها كانت الفيديوهات التي وصلتنا من الخيام في غزة، كانت تلك لحظة فخر بأننا صنعنا الفرحة، اليوم وصلتنا فيديوهات من المخيمات بعد الحالة المطرية، وكانت حالتنا صعبة جدًا، اليوم كذلك تلقيت نبأ وفاة ابنة عمي.. كانت الحالة المعنوية لنا صعبة".

وكان مشوار منتخب فلسطين في البطولة مميزاً، بعد تخطي الدور الأول في صدارة المجموعة الأولى، أمام منتخبات سورية وتونس وقطر، قبل أن يتألق في لقاء السعودية في ربع النهائي، حيث كان قريباً من تخطي منافسه، ولكن غياب التركيز في الحصة الإضافية الثانية كلفه قبول هدف، واستحال لاحقاً تعويضه لتنتهي المشاركة عند هذا الدور.