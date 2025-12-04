أبو جزر يقدم هدية لساسي... كوفية فلسطينية رمز المقاومة ضد الاحتلال

- قدم مدرب منتخب فلسطين، إيهاب أبو جزر، هدية خاصة لقائد منتخب تونس، فرجاني ساسي، بعد مباراة انتهت بالتعادل 2-2 في كأس العرب 2025، تمثلت في الكوفية الفلسطينية كعربون محبة من الشعب الفلسطيني. - أكد فرجاني ساسي فخره بارتداء الكوفية الفلسطينية، التي ترمز للتضامن مع الشعب الفلسطيني وقضيته ضد الاحتلال الإسرائيلي، حيث أصبحت رمزاً للمقاومة السياسية منذ ثورة فلسطين (1936-1939). - تطورت الكوفية من غطاء رأس تقليدي إلى رمز وطني فلسطيني، خاصة مع بروز حركة المقاومة الفلسطينية في الستينيات، وارتداء الرئيس الراحل ياسر عرفات لها.

قدم مدرب منتخب فلسطين إيهاب أبو جزر (45 عاماً)، هدية خاصة إلى قائد منتخب تونس فرجاني ساسي (33 عاماً)، بعد نهاية المواجهة التي انتهت بهدفين لمثلهما، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة كأس العرب 2025، المقامة حالياً في قطر.

ورصدت كاميرا "العربي الجديد" تقديم المدرب إيهاب أبو جزر هدية لقائد منتخب تونس فرجاني ساسي تتمثّل في الكوفية الفلسطينية، ليوجه المدير الفني حديثه إلى نجم "نسور قرطاج" بأن هذه الهدية جاءت عربون محبة من الشعب الفلسطيني. من جهته، أكد فرجاني ساسي للمدرب الفلسطيني أنه يتشرف بارتداء الكوفية الفلسطينية، التي يعتبرها فخراً، نظراً لرمزيتها لدى الشعب الفلسطيني، إذ أصبحت علامة مميزة لمن يرتديها، كونه يُعلن تضامنه العلني مع قضية شعب يعاني ويلات الاحتلال الإسرائيلي، الذي شنّ حرب إبادة على قطاع غزة، وقتل وهجّر مئات الآلاف من المواطنين الأبرياء.

وتحوّل ارتداء الكوفية الفلسطينية من محض غطاء للرأس منتشر في المناطق الريفية والبدوية، إلى رمز للمقاومة السياسية أثناء ثورة فلسطين (1936- 1939)، التي لعب فيها الريف في البلاد دوراً مهماً، فقرر زعماء الثورة الفلسطينية لأسباب رمزية، سياسية وتكتيكية، توحيد لباس الرأس عند الفلسطينيين، فنادوا بلبس الكوفية والعقال لرجال فلسطين حتى يتعذر على سلطات الانتداب البريطاني تمييز الثوار واعتقالهم.

كان اللون التقليدي هو اللون الأحادي، الأبيض أو الأسود في الغالب في بلاد المشرق العربي، ولاحقاً انتشرت الكوفيات ذات التصاميم المطرزة آلياً، وأشهرها المرقطة باللونين الأسود والأحمر على خلفية بيضاء، من إنتاج شركة في مانشستر لمالك من أصل سوري، والتي صممتها واعتمد الأحمر منها لزيّ الفيلق العربي في شرق الأردن، أو "السلك"، والتي تحولت في وقت لاحق إلى رمز وطني فلسطيني مع بروز حركة المقاومة الفلسطينية الحديثة في الستينيات، وحرص الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات على الظهور بها.