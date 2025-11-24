أبو جزر وحمدان يؤكدان: نطمح لخوض مباراة افتتاح كأس العرب

أكد المدير الفني لمنتخب فلسطين الأول إيهاب أبو جزر (45 عاماً) أنه يدرك صعوبة المواجهة أمام ليبيا في تصفيات بطولة كأس العرب 2025، وذلك في المؤتمر الصحافي الذي عُقد، اليوم، في استاد ثاني بن جاسم بالدوحة. وتابع مدرب منتخب فلسطين الأولمبي سابقاً: "ندرك أهمية المباراة المؤهلة إلى بطولة كأس العرب، ونعلم أننا سنواجه منتخب ليبيا القوي والمتطور"، مؤكداً جهوزية لاعبي منتخب فلسطين لخوض المباراة، غداً، وسعيهم لتحقيق الانتصار فيها.

وشكر المدرب الذي تسلّم دفّة تدريب منتخب فلسطين مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2024، الاتحادات العربية التي وقفت إلى جانب اللاعبين الفلسطينيين خلال فترة الحرب الأخيرة، وتحديداً اتحاد كرة القدم الليبي الذي سمح للاعبين الفلسطينيين باللعب في الدوري باعتبارهم محليين في الموسمين الماضيين.

وأوضح أبو جزر أن الجهاز الفني عمل على إعداد الفريق جيداً للمواجهة أمام ليبيا عبر سلسلة من المباريات الودية في ماليزيا، والجزائر، إضافة إلى المواجهتين أمام إقليم الباسك وكتالونيا، مؤكداً أن تلك اللقاءات "ستنعكس إيجاباً على أداء المنتخب في مواجهة ليبيا"، لكنه اشتكى أيضاً من كثرة الإصابات، وغياب عدد من اللاعبين لارتباطاتهم مع أنديتهم خلال معسكر منتخب فلسطين الأخير الذي أقامه في الدوحة.

وحول منافسه، أكد أبو جزر أنه يحترم المنتخب الليبي الذي قدّم أداءً قوياً في تصفيات بطولة كأس العالم 2026، واستفاد من قوة بطولة الدوري المحلي، لكنّه أضاف: "المباراة بالنسبة لنا كأنها نهائية، ونطمح لأن نكون حاضرين في المباراة الافتتاحية أمام قطر، وأن نعزف نشيدنا الوطني خلال اللقاء".

في المقابل عبّر اللاعب حامد حمدان عن تفاؤله بقدرة الفدائي على تلبية تطلعات الجماهير الفلسطينية، وقدّم شكره لدولة قطر على استضافتها بطولة كأس العرب وتصفياتها، مضيفاً: "نحن على أتم الاستعداد لخوض المباراة أمام ليبيا. خضنا كل المباريات الوديّة الماضية لأجلها، ونأمل أن نكون على قدر ثقة شعبنا في التأهل للبطولة العربية، لأن هدفنا الأساس أن تحضر فلسطين في كل المحافل"، وأضاف لاعب وسط بتروجيت المصري: "هدفنا أن تكون فلسطين حاضرة بقوة في كأس العرب، وأن يُعزف النشيد الوطني الفلسطيني في مباراة الافتتاح أمام قطر".