أبو جزر وحمدان: ما حققته فلسطين ثمرة تعب وجهد وليس صدفة

- أكد المدير الفني لمنتخب فلسطين، إيهاب أبو جزر، جاهزية الفريق لمواجهة السعودية في ربع نهائي كأس العرب 2025، مشيداً بجهود الطاقم الفني واللاعبين في تجاوز دور المجموعات بجدارة. - أشار أبو جزر إلى أهمية المباراة ضد السعودية، التي تُعد من أقوى المنتخبات في آسيا، مؤكداً على التركيز الذهني للفريق وسعيه لتحقيق نتيجة إيجابية. - أهدى اللاعب حامد حمدان الإنجاز للشعب الفلسطيني، مشدداً على أهمية المباراة المقبلة في إسعاد الجماهير، ومؤكداً على فخره بتمثيل فلسطين.

أعرب المدير الفني لمنتخب فلسطين لكرة القدم، إيهاب أبو جزر، عن جاهزية "الفدائي" للمواجهة المرتقبة أمام نظيره السعودي، في ربع نهائي كأس العرب 2025، المقامة حالياً في قطر، والتي تُختتم يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مشدداً على أن ما تحقق حتى الآن هو "ثمرة تعب وجهد كبيرين" من الطاقم الفني واللاعبين، وذلك بعد تجاوز دور المجموعات عقب خطف الصدارة برصيد خمس نقاط إلى جانب سورية، مقابل أربع لتونس، ونقطة لـ "العنابي" صاحب الأرض.

وقال أبو جزر، في المؤتمر الصحافي الذي عُقد، اليوم الأربعاء، في الدوحة: "إن فلسطين تأهلت بجدارة من مجموعة صعبة جداً. ومواجهة السعودية ستكون قوية، فلديها منتخب كبير على مستوى آسيا والعالم، ويمتلك لاعبين مميزين، وتأهل إلى كأس العالم 2026. نحن مركزون وحاضرون ذهنياً، ونتمنى تحقيق نتيجة طيبة، ونتعامل مع المباراة على أنها مباراة تأهل".

وتطرق المدير الفني لمنتخب فلسطين إلى أن سياسة التدوير بين اللاعبين تأتي وفق رؤية فنية واضحة، مؤكداً أنّ كل لاعب في "الفدائي" يعرف دوره جيداً، ويدرك قيمة مشاركته في كأس العرب، التي تشكّل مساحة للتعبير عن القضية الفلسطينية، مضيفاً أن "كل مباراة هي فرصة لإعلاء اسم فلسطين، ونحن في بعثة المنتخب لا نرى إلا الأمور الإيجابية، التي يقدمها لنا الأشقاء العرب".

وبدوره أهدى نجم "الفدائي"، حامد حمدان، الإنجاز للشعب الفلسطيني، وقال عن المباراة المقبلة: "نحترم المنتخب السعودي الكبير، لكن تركيزنا منصب على الفوز، نجتهد من أجل شعبنا الذي يستحق كلّ لحظة فرح، وما وصلنا إليه ليس صدفة، بل نتيجة تحضير وتعب طويلين، أنا أفتخر بتمثيل منتخب فلسطين، الذي يواصل صناعة إنجازات غير مسبوقة، واللاعبون سيبذلون كلّ ما لديهم لإسعاد الجماهير في المواجهة المقبلة".