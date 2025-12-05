أبو جزر: نُمثل شعباً يحتاج الفرحة وهذا سبب احتفالاتي الصاخبة

عبّر مدرب المنتخب الفلسطيني إيهاب أبو جزر (45 عاماً) عن رضاه الكبير بعد التعادل المثير مع المنتخب التونسي في الجولة الثانية من منافسات كأس العرب 2025 اليوم الخميس، مؤكداً أن لاعبيه قدموا مباراة بطولية.

وقال أبو جزر في تصريحات صحافية عقب المواجهة: "الحمد لله، حققنا نقطة ثمينة جداً أمام منتخب مونديالي، منتخب تونس ليس سهلاً. لعبنا بروح فدائية، صبرنا، قاتلنا، وتحملنا ضغط المباراة، خصوصاً أن تونس جاءت من خسارة في اللقاء الأول (أمام سورية)، وكانت تبحث عن رد فعل قوي". وأضاف المدرب الفلسطيني أن الفريق خاض المواجهة بعقلية قتالية، وصرح: "لاعبونا يقدمون أداءً من القلب ويلعبون من القلب. والحمد لله حققنا النقطة التي تعد مهمة جداً".

وعن اللقطات التي انتشرت لاحتفالاته الصاخبة بعد المباراة، قال أبو جزر مبتسماً: "هذه احتفالات لا إرادية… الفرحة التي نكون فيها نابعة من شعور حقيقي، لأننا نفرّح شعبنا. نحن نمثل شعباً يحتاج للفرحة، وأن نكون جزءاً من هذه الفرحة، فهذا شيء كبير. عندما شاهدت فيديو احتفالي بعد لقاء قطر فوجئت، لم أتخيل أنني قمت بكل هذا هيك". واقترب المنتخب الفلسطيني من تأهل غير مسبوق إلى ربع نهائي كأس العرب لكرة القدم، بعدما قلب تأخره بثنائية نظيفة إلى تعادل مثير أمام المنتخب التونسي (2-2) أمام أكثر من 44 ألف متفرج اكتظت بهم مدرجات استاد لوسيل، ليرفع "الفدائي" رصيده إلى أربع نقاط مقابل نقطة وحيدة لتونس.