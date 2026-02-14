أبو جزر مدرب فلسطين يحصد أعلى تكريم تدريبي في إيطاليا

- تم تكريم إيهاب أبو جزر، مدرب منتخب فلسطين لكرة القدم، بجائزة "المقعد الذهبي" لعام 2025 من جمعية المدربين الإيطاليين، معتبراً هذا التكريم وساماً لفلسطين ودافعاً لمواصلة العمل لرفع اسم الوطن. - أهدى أبو جزر الجائزة لعائلته وللشعب الفلسطيني، مشيداً بدعم رئيس الاتحاد الفلسطيني جبريل الرجوب واللاعبين والجهاز الفني، شركاء النجاح في مسيرته. - قدم جبريل الرجوب تقريراً في البرلمان الإيطالي حول تأثير العدوان الإسرائيلي على الرياضة الفلسطينية، كاشفاً عن استشهاد 684 رياضياً منذ أكتوبر 2023.

كرم رئيس جمعية المدربين الإيطاليين رينزو أوليفييري مدرب منتخب فلسطين لكرة القدم إيهاب أبو جزر (45 عاماً) بجائزة "المقعد الذهبي" الخاصة لعام 2025 مساء الجمعة. وكتب المدير الفني لكتيبة الفدائي عبر حسابه الرسمي على إنستغرام: "بكل فخر واعتزاز، تشرفتُ اليوم باستلام جائزة المقعد الذهبي من رابطة المدربين الإيطاليين، والتي تُعد أرفع جائزة تدريبيّة في كرة القدم الإيطالية، وذلك خلال حفل رسمي أُقيم في مقر البرلمان الإيطالي في روما. هذا التكريم أعتبره وساماً لفلسطين قبل أن يكون إنجازاً شخصياً، ودافعاً لمواصلة العمل والاجتهاد لرفع اسم وطننا عالياً في كل المحافل الدولية".

وأردف أبو جزر: "أُهدي هذه الجائزة إلى عائلتي، التي كانت دائماً السند والقوة والإلهام في مسيرتي، وإلى أبناء شعبنا الفلسطيني في القدس وغزة والضفة والشتات، الذين نستمدّ منهم الصبر والثبات والعزيمة"، كما تقدم أبو جزر في الوقت نفسه بالشكر إلى رئيس الاتحاد الفلسطيني للعبة جبريل الرجوب، وذلك بسبب دعمه المستمر وحرصه الدائم على تطوير الرياضة الفلسطينية، مضيفاً: "كل الشكر والاعتزاز للاعبينا الأبطال، وإخوتي في الجهاز الفني، شركاء النجاح الحقيقيين في كل خطوة من هذه الرحلة".

وقبلها، ألقى رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم ورئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية جبريل الرجوب كلمة داخل البرلمان الإيطالي في روما، قدم فيها تقريراً بعنوان "تأثير العدوان الإسرائيلي على القطاع الرياضي الفلسطيني"، كاشفاً عن معطيات صادمة، بينها استشهاد 684 رياضياً في فلسطين منذ بداية حرب الإبادة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، موزعين على 34 اتحاداً رياضياً.