- تشهد المجموعة الأولى في كأس العرب 2025 منافسة شديدة، حيث يواجه منتخبا تونس وقطر خطر الخروج المبكر، بينما يتصدر منتخبا فلسطين وسورية المجموعة بأربع نقاط لكل منهما، مما يجعل التعادل في الجولة الأخيرة كافياً لتأهلهما. - قطر، مستضيفة البطولة، تحتاج للفوز على تونس في المباراة القادمة لرفع رصيدها إلى أربع نقاط، بينما يسعى مدربها لوبيتيغي لتطبيق مبدأ اللعب النظيف، وهو ما أيده مدرب فلسطين إيهاب أبو جزر. - تقام البطولة في قطر من 1 إلى 18 ديسمبر، بمشاركة 16 منتخباً، وتستضيف المباريات ستة استادات مونديالية، مع احتضان استاد لوسيل المباراة النهائية.

تثير المجموعة الأولى في بطولة كأس العرب 2025 ترقباً كبيراً بسبب النتائج التي تحققت، وإمكانية خروج منتخبي تونس وقطر صاحبة الضيافة، وتأهل منتخبي فلسطين وسورية، بعدما كانت الترشيحات والتوقعات تصبّ في مصلحة لاعبي سامي الطرابلسي، والإسباني جولين لوبيتيغي مدرب العنابي.

وخسر منتخب قطر المباراة الافتتاحية أمام نظيره الفلسطيني، قبل أن يتعادل مع سورية، ليحصد حتى اللحظة نقطة واحدة قبل القمة التي سيخوضها أمام تونس غداً الأحد، والتي يحتاج فيها إلى الفوز ليرفع رصيده إلى أربع نقاط، على غرار "نسور قرطاج" الذين تلقوا هزيمة أمام سورية، ثم تعادلوا أمام الفدائي.

ويمتلك منتخبا فلسطين وسورية أربع نقاط، ما يعني أنّ نتيجة التعادل في الجولة الأخيرة ستقودهما إلى ربع النهائي، ما دفع مدرب قطر لوبيتيغي إلى المطالبة بمبدأ اللعب النظيف، وهو ما أكده مدرب الفدائي إيهاب أبو جزر، اليوم السبت، في المؤتمر الصحافي، رداً على سؤال عن إمكانية التعادل مع سورية والتأهل معاً.

وقال أبو جزر خلال المؤتمر: "نحن دائماً ننظر إلى الفوز. التأهل هو ما يعنينا، والمنتخب الذي يلعب على فرصتين قد يخسرهما. مباراة سورية بالنسبة إلينا مباراة ثلاث نقاط، مثلها مثل مباراتي قطر وتونس. سنخوض مباراة صعبة جداً أمام المنتخب السوري، الذي لم نُفاجأ بأدائه بصراحة، فهو يمتلك لاعبين مميزين، بالتالي اللقاء سيكون قوياً جداً. تقريباً، المنتخبان الفلسطيني والسوري متشابهان في الكثير من الأمور التكتيكية داخل الملعب، ومن هنا ستكون صعوبة المباراة، على أمل أن نكون جاهزين ذهنياً، وأن تكون الأمور في صالحنا".

وتستضيف دولة قطر كأس العرب 2025، خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري بمشاركة 16 منتخباً. وتقام المباريات في ستة استادات مونديالية شهدت منافسات خلال البطولة التاريخية كأس العالم 2022، ويحتضن استاد لوسيل الأيقوني المباراة النهائية في 18 ديسمبر.