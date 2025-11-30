- استعدادات قوية للفدائي: أكد المدرب إيهاب أبو جزر جاهزية منتخب فلسطين لخوض كأس العرب 2025 في قطر، رغم صعوبة المجموعة وغيابات مؤثرة مثل وسام أبو علي، معتمداً على اللاعبين الجدد والشباب لتحقيق أداء قوي. - دعم قطري مؤثر: أشاد أبو جزر بقرار اعتبار اللاعب الفلسطيني محلياً في الدوري القطري، مما يعزز أداء المنتخب، معرباً عن شكره للاتحاد القطري والدوريات العربية الأخرى التي طبقت القرار. - روح وطنية عالية: عبّر اللاعب عميد محاجنة عن فخره بتمثيل فلسطين في المباراة الافتتاحية، مشيراً إلى أن دعم الجماهير الفلسطينية يمنح المنتخب دافعاً كبيراً وإصراراً إضافياً.

أكد مدرب منتخب فلسطين لكرة القدم، إيهاب أبو جزر (45 عاماً)، جهوزية لاعبي الفدائي لخوض غمار منافسات كأس العرب 2025 في قطر، والتي تنطلق يوم غدٍ الاثنين، ويستهلونها في اليوم ذاته بمواجهة أصحاب الضيافة، في مباراة منتظرة في هذه النسخة الاستثنائية التي تعرف حضور 16 منتخباً عربياً، وتمتد حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول.

وقال أبو جزر في المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم في العاصمة القطرية الدوحة: "المنتخب الوطني خاض مباراة ملحق قوية أمام المنتخب الليبي، كانت الأصعب في مشوار التأهل، ندخل مجموعة صعبة جداً تضمّ منتخبين مشاركين في كأس العالم. سنلعب مباراة الافتتاح أمام المنتخب القطري، صاحب الأرض والجمهور، المهمة صعبة، لكنّنا سنتمسك بحظوظنا ونقاتل حتى آخر نفس".

ويرى أبو جزر أن منتخب فلسطين بإمكانه الظهور على نحوٍ جيد في البطولة رغم بعض الغيابات المؤثرة، على غرار المهاجم المميزة وسام أبو علي، إضافة لأكثر من ستة أسماء أخرى، في وقت التحق فيه اللاعبون الجدد بالمنتخب قبل فترة قصيرة، وقال: "نثق بجميع لاعبينا... وسام أبو علي نجم كبير، ولدينا أيضاً لاعبون شباب نثق بقدرتهم على تقديم أداء قوي".

وأشاد أبو جزر بقرار الاتحاد القطري باعتبار اللاعب الفلسطيني محلياً، على غرار اتحادي ليبيا ومصر، معتبراً هذا الأمر داعماً مباشراً لأداء المنتخب، وقال في هذا الصدد: "وجود عدد من اللاعبين في الدوري القطري سيكون له مردود إيجابي بالنسبة لنا، ونشكر الاتحاد القطري على اعتبار اللاعب الفلسطيني مواطناً، ونشكر جميع الدوريات العربية التي طبقت هذا القرار"، ليختم أبو جزر حديثه بعبارة مؤثرة: "تولي تدريب منتخب بلادي شرف كبير... إنها مهمة وطنية نسعى من خلالها لإسعاد شعبنا الفلسطيني".

من جانبه، عبّر لاعب منتخب فلسطين لكرة القدم، عميد محاجنة، عن فخره بالظهور في المباراة الافتتاحية للمنتخب، قائلاً: "كلّ لاعب يحلم بتمثيل فلسطين في مباراة كبيرة كهذه، اللعب أمام منتخب يلعب على أرضه ليس سهلاً، لكن التدريبات اليومية تُجهّز اللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم، دعم الجماهير الفلسطينية يمنح المنتخب دافعاً كبيراً داخل الملعب، وطاقة وإصراراً إضافياً".

وقال الاتحاد الفلسطيني ضمن بيانٍ رسمي نشره الأحد: "يختتم الفدائي استعداداته للمباراة الافتتاحية، مساء اليوم في التدريب الأخير، وسط معنويات عالية، وطموح لتقديم أداء مشرف يليق بفلسطين وقضيتها".

