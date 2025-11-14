أبو جزر: المباراة في الباسك رسالة مُطالبة بالحرية واستقلال فلسطين

- أكد مدرب منتخب فلسطين، إيهاب أبو جزر، أهمية المباراة الودية ضد منتخب الباسك، مشيراً إلى أنها فرصة تاريخية للقضية الفلسطينية والرياضة في البلاد المحتلة، حيث تمثل رسالة للعالم تطالب بالحرية والاستقلال. - شدد أبو جزر على أهمية التضامن الذي لمسه الشعب الفلسطيني من شعب الباسك، مطالباً الجماهير بترديد هتاف "الحرية لفلسطين"، وكشف عن معاناته الشخصية بعد هدم منزله في غزة، مؤكداً مسؤولية الرياضيين الفلسطينيين في إيصال صوت فلسطين. - أشار اللاعب ياسر حمد إلى تأثير الحرب على اللاعبين نفسياً، مؤكداً أن المنتخب يمثل كل أطياف الشعب الفلسطيني، وأن المباراة تحمل رسالة بوجود الشعب الفلسطيني وحقوقه، مع السعي لتحقيق حلم الوصول إلى كأس العالم.

أكد مدرب منتخب فلسطين، إيهاب أبو جزر (45 عاماً)، أهمية المواجهة الودية، التي سيخوضها "الفدائي" ضد نظيره الباسكي، غداً السبت، في استاد سان ماميس بمدينة بلباو، مشيراً إلى أن ما يحدث يُعد فرصة تاريخية للقضية الفلسطينية والرياضة في البلاد المحتلة، التي تمر بظروف صعبة للغاية.

وقال إيهاب أبو جزر في المؤتمر الصحافي، الذي عُقد في استاد سان ماميس: "إن وجود منتخب فلسطين في إقليم الباسك مهم جداً للقضية الفلسطينية"، مؤكداً أن اللاعبين الفلسطينيين يمارسون كرة القدم في ظروف صعبة داخل البلاد، وأن الرياضة الفلسطينية باتت جزءاً أصيلاً من الرسالة الوطنية. مضيفاً: "هذه المباراة رسالة للعالم بأن شعب فلسطين ما زال تحت الاحتلال، كما أنها رسالة تطالب بالحرية والاستقلال".

وتابع أبو جزر في حديثه، أن الشعب الفلسطيني لمس خلال العدوان الأخير على غزة حجم التضامن الكبير من شعب الباسك، مطالباً الجماهير في ملعب سان ماميس بترديد هتاف: "الحرية لفلسطين”، فيما كشف المدرب عن معاناته الشخصية قائلاً: "قبل شهر ونصف الشهر تلقيت خبر هدم منزلي في غزة بقصف لقوات الاحتلال، لكننا بصفتنا رياضيين فلسطينيين نحمل مسؤولية إيصال صوت فلسطين للعالم، وهذا جزء من هويتنا حتى نيل حقوقنا".

وشدّد المدير الفني على أهمية المواجهة، التي تُعد أول احتكاك مباشر لمنتخب فلسطين بمنتخب أوروبي بهذا المستوى، مؤكداً أن التجربة ستكون لها فوائد كبيرة على مستقبل الكرة الفلسطينية، كما ستنعكس إيجاباً على استعدادات "الفدائي" لمواجهة ليبيا المقبلة، في الملحق المؤهل لكأس العرب قطر 2025، فيما تحدّث اللاعب ياسر حمد، مؤكداً أن المنتخب "يمثل كل أطياف الشعب الفلسطيني"، وأن الظروف القاسية التي يعيشها اللاعبون بسبب الحرب تلقي بظلالها على معنوياتهم. وقال: "لديّ عائلة في غزة وفقدت بعض أقاربي هناك، لكننا في المنتخب عائلة واحدة نسند بعضنا.. باعتبارنا شعباً فلسطينياً نحن متحدون ولا شيء سيوقفنا".

وأشار نجم منتخب فلسطين، ياسر حمد، إلى تأثير الحرب على اللاعبين نفسياً ومعنوياً، لكنه شدد على أن هذه المباراة الودية تحمل رسالة واضحة بوجود الشعب الفلسطيني وحقوقه، مضيفاً: "سنواصل الطريق حتى نحقق حلمنا الأكبر بالوصول إلى كأس العالم".