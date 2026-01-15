أبو تريكة يتغنى بحارس منتخب المغرب: بونو مدرسة

تغنى أسطورة الكرة المصرية السابق، محمد أبو تريكة (47 عاماً)، بحارس منتخب المغرب، ياسين بونو، الذي قاد "أسود الأطلس" إلى نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا، بعدما خطف الأنظار وبقوة في مواجهة نصف النهائي أمام نيجيريا، بفضل تصدياته في ركلات الترجيح، التي انتهت لصالح كتيبة المدرب وليد الركراكي (4-2)، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وقال أبو تريكة في الاستديو التحليلي لشبكة بي أن سبورتس القطرية، بعد نهاية اللقاء: "أبارك لمنتخب المغرب التأهل المستحق إلى نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا، بفضل ما قدمته كتيبة المدرب وليد الركراكي في المواجهة ضد نيجيريا، وأشيد بالروح القوية التي فعلوها، وبقي أمامهم خطوة واحدة فقط عن تحقيق حلم حصد اللقاء، الذي غابوا عنه منذ سنوات كثيرة".

وتابع قائلاً "بالنسبة لي، أفضل لاعب في المواجهة أمام نيجيريا، هو حارس المرمى ياسين بونو، الذي أعتبره مدرسة، والجميع شاهد التصدي الغريب الذي قام به في ركلات الترجيح، عندما قام بالمشي على خط المرمى، وعاد حتى يتصدى للركلة. ياسين بونو مدرسة في حراسة المرمى، ومن أجل تحقيق لقب بطولة بحجم كأس أمم أفريقيا، يجب أن يكون حامي عرين من طراز كبير".

وختم أبو تريكة قائلاً "ياسين بونو لديه شخصية قيادية، وشاهدنا كيف يتواصل مع رفاقه، ويوجه مدافعي منتخب المغرب، وأيضاً خط الوسط، ويتحدث مع الجميع، لذلك عندما تصل الأمور إلى ركلات الترجيح، أصبحنا نرى كيف يقوم المنافسون بالأخذ بعين الاعتبار أن ياسين بونو موجود في عرين منتخب المغرب، الذي سيطر على اللقاء بشكل كامل، واستطاع في النهاية تحقيق هدفه الأساسي، وهو الوصول إلى نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا، وبقي لديهم خطوة واحدة فقط أمام السنغال، وبعدها ستأتي الاحتفالات".