أبو تريكة يتغزل بهدف بولبينة: سيناريو جميل يليق بأداء الجزائر

- أشاد محمد أبو تريكة بالهدف الرائع الذي سجله عادل بولبينة في مرمى الكونغو الديمقراطية، مشيداً بالأداء الجماعي واللمسة الجمالية التي أظهرها منتخب الجزائر في المباراة. - أكد أبو تريكة على دور البدلاء في صناعة الهدف، حيث بدأت الهجمة من الخط الخلفي وانتهت بتمريرة مثالية من زروقي إلى بولبينة، الذي أنهى الهجمة بشكل رائع. - يستعد منتخب الجزائر لمواجهة نيجيريا في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا، بعد تصدرهم مجموعتهم وإقصاء الكونغو الديمقراطية، مع طموح بلوغ نصف النهائي لأول مرة منذ 2019.

أشاد أسطورة الكرة المصرية السابق، محمد أبو تريكة (47 عاماً)، بالهدف العالمي، الذي سجله نجم منتخب الجزائر، عادل بولبينة، في مرمى منتخب الكونغو الديمقراطية، خلال المواجهة التي انتهت بانتصار رفاق القائد رياض محرز بهدف نظيف، ضمن منافسات دور الـ 16 في بطولة كأس أمم أفريقيا، ليضربوا موعداً مع نيجيريا في ربع النهائي.

وقال أبو تريكة في الاستديو التحليلي لشبكة بي أن سبورتس القطرية: "قام عادل بولبينة بضرب الكرة بوجه قدمه، وليس بباطن القدم، وأنهى الهجمة بشكل رائع، وبكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى. هدف بسيناريو يليق بأداء منتخب الجزائر، وأيضاً الجانب البدني القوي الذي قدمه المحاربون، وعندما نشاهد الهدف، نرى كيف كان جماعياً، وذا لمسة جمالية تؤكد قوة منتخب الجزائر".

وتابع: "لقد شارك في صناعة الهدف جميع البدلاء، الذين دفع بهم مدرب منتخب الجزائر خلال اللقاء، وانظروا كيف قام بولبينة بإنهاء الهجمة، التي بدأت من الخط الخلفي، وكيف وصلت إلى أنيس حاج موسى، الذي قام بلعبها إلى حيماد عبدلي، وأوصلها إلى زروقي، الذي قام بدوره بتمريرها بشكل مثالي إلى زميله بولبينة، الذي أنهى الهجمة بهدف جماعي رائع وجميل".

يذكر أن منتخب الجزائر، بقيادة نجمه رياض محرز، يستعد لمواجهة قوية للغاية ضد منتخب نيجيريا، في ربع نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا، إذ يطمح "محاربو الصحراء" إلى مواصلة رحلتهم في المسابقة القارية، بعدما قدّموا الأداء القوي في مرحلة المجموعات، وتصدروا مجموعتهم بالعلامة الكاملة، قبل أن ينجحوا في إقصاء الكونغو الديمقراطية، ولديهم الفرصة الآن لبلوغ نصف النهائي، للمرة الأولى منذ عام 2019، وهي النسخة التي تُوجوا بها في مصر.