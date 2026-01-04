- محمد أبو تريكة يصف خروج منتخب تونس من كأس أمم أفريقيا بالمؤلم، مشيراً إلى فشل الفريق في استغلال طرد لاعب مالي في الدقيقة 26، مما أضاع فرصة التأهل لربع النهائي. - أشاد أبو تريكة بالأداء التكتيكي العالي لمنتخب مالي، الذي تمكن من امتصاص صدمة الطرد واستحق التأهل، مشيراً إلى براعة حارس مرمى مالي في التصدي لركلات الترجيح. - انتقد أبو تريكة أداء حارس مرمى تونس، أيمن دحمان، ومنفذي ركلات الترجيح، مشيراً إلى أن الأخطاء الفردية كلفت تونس الخروج رغم تسجيلهم هدفاً في الدقيقة 88.

تحدّث أسطورة الكرة المصرية السابق، محمد أبو تريكة (47 عاماً)، عن خروج منتخب تونس من بطولة كأس أمم أفريقيا الحالية المقامة في المغرب، بعد الخسارة أمام منتخب مالي، بركلات الترجيح (2-3)، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله.

وقال أبو تريكة، في الاستديو التحليلي لشبكة بي إن سبورتس القطرية: "رفض منتخب تونس التأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا الحالية، لأن السيناريو الذي حدث في المواجهة أمام مالي يكشف جميع الحقائق، خاصة أن كتيبة المدرب سامي الطرابلسي رفضت استغلال الفرصة التي لاحت أمامها، بعدما تعرض لاعب مالي للطرد في الدقيقة الـ 26 من عمر الشوط الأول".

وتابع أبو تريكة: "خروج منتخب تونس من بطولة كأس أمم أفريقيا مؤلم للغاية، لكن منتخب مالي قدم أداءً تكتيكياً عالياً للغاية، وامتص صدمة فقدان لاعبه، الذي تعرّض للطرد في الشوط الأول، واستحق التأهل إلى ربع نهائي المسابقة القارية، وأيضاً أريد الحديث عن ركلات الترجيح، والجميع شاهد ما فعله حارس مرمى منتخب مالي، الذي حارب على كلّ ركلة، وقفز حتى يستطيع التصدي".

وختم أبو تريكة حديثه: "على عكس حارس منتخب مالي، الجميع شاهد ما فعله حامي عرين تونس، أيمن دحمان، الذي ظهر غائباً بشكلٍ تام وخارج التركيز نهائياً، وحتى منفذو الضربات من نجوم نسور قرطاج، التفاصيل استغلها في النهاية منتخب مالي، رغم أن كتيبة الطرابلسي سجلت هدفاً في الدقيقة الـ 88، وكان عليها الحفاظ على النتيجة حتى صافرة النهاية، ومرياح وقع في الخطأ، واحتُسبت ركلة جزاء لمالي، التي عادت مرة أخرى، وحققت النجاح، رغم أنّ هذا الفريق لم ينجح في تحقيق أي انتصار خلال أربع مباريات في كأس أمم أفريقيا".