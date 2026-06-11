أبو تريكة: انتظروا أسوأ نسخة للمونديال وإنفانتينو يدافع عن "الغلط"

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لندن

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11 يونيو 2026   |  آخر تحديث: 22:42 (توقيت القدس)
آبو تريكة توقع فشل كأس العالم 2026 (فيسبوك)
آبو تريكة توقع فشل كأس العالم 2026 (فيسبوك)
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- انتقد محمد أبو تريكة، محلل قنوات بي إن سبورتس، رئيس الفيفا جياني إنفانتينو لدفاعه عن الأخطاء، مشيراً إلى أن النسخة الحالية من كأس العالم قد تكون الأسوأ بسبب السياسات الأميركية ورئيسها دونالد ترامب.

- أشار أبو تريكة إلى أن الولايات المتحدة تستغل كأس العالم لتحسين سمعتها رغم تورطها في صراعات دولية، مؤكداً أن مونديال قطر كان الأفضل تنظيمياً وفنياً.

- تواجه النسخة الحالية من كأس العالم انتقادات حادة بسبب الإجراءات الأميركية والمشاكل التنظيمية التي ظهرت قبل انطلاق البطولة.

هاجم محلل شبكة قنوات بي إن سبورتس المصري محمد أبو تريكة (47 عاماً) رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو الذي "دافع عن الخطأ"، حسب ما أكده أبو تريكة خلال حديثه عن البطولة اليوم الخميس. وانتقد نجم كرة القدم المصرية سابقاً ما ورد على لسان رئيس "فيفا" وكذلك سياسة الولايات المتحدة الأميركية ورئيسها دونالد ترامب، متوقعاً أن تكون هذه النسخة من كأس العالم الأسوأ، حيث جرى تداول تصريحاته الجديدة بشكل واسعٍ على منصات التواصل.

وقال أبو تريكة عن كأس العالم: "قضى إنفانتينو أمس 80 دقيقة في المؤتمر الصحافي مُدافعاً، وهو يدافع عن الغلط"، وأضاف: "بلد مشارك في إبادة غزة، يريد استغلال كأس العالم لغسل هذه السمعة، بلد يشنّ حرباً على بلد آخر، وهو يغسل سمعته في كأس العالم، بلد رئيسه أخذ رئيس دولة أخرى من بيته، ويتشدق بالديمقراطية. بعد مونديال قطر، لن نشاهد بطولة مشابهة، لقد كان مونديال قطر أفضل بطولة تنظيميا فنياً ورياضياً. سنشاهد مشاكل فنية في هذه البطولة، أما المشاكل التنظيمية فقد ظهرت منذ مدة".

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وتواجه النسخة الحالية من كأس العالم انتقادات قوية بسبب الإجراءات التي تُطبَّق من قبل الولايات المتحدة الأميركية، كما ظهرت العديد من المشاكل التنظيمية قبل ضربة بداية المسابقة.

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