اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الحكم الجنوب أفريقي، أبونجيلي توم (34 عاماً)، لإدارة المباراة المرتقبة بين منتخبي تونس ومالي، غداً السبت، ضمن منافسات ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا الجارية في المغرب، والتي ستستمر حتى 18 يناير/ كانون الثاني الجاري. وسيقود أبونجيلي المواجهة بعدما صقل خبرته على مدى السنوات الأخيرة في إدارة المباريات الدولية، سواء على مستوى المنتخبات أو مباريات الأندية في المسابقات القارية.

وأبونجيلي توم من مواليد ديسمبر/ كانون الأول 1991، وبدأ مسيرته التحكيمية في جنوب أفريقيا عام 2018، قبل أن يحصل على الشارة الدولية في عام 2020، ويُدرج ضمن قائمة الحكام الدوليين لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وقد منحته هذه الشارة فرصة إدارة مباريات دولية معتمدة من أعلى هيئة كروية في العالم، وخلال هذه الفترة أثبت توم قدرته على التعامل مع الضغوط الكبيرة وإدارة المباريات الصعبة، ما جعله واحداً من أبرز الحكام الجنوب أفريقيين على الساحة الأفريقية.

ويمتلك أبونجيلي توم خبرة واسعة في إدارة البطولات والمباريات الرسمية، فقد أشرف على مباريات عدة بطولات قارية ودولية بارزة، منها بطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين "شان" 2022 في الجزائر، وكأس العالم تحت 20 عاماً 2023، وبطولة أمم أفريقيا لأقل من 23 عاماً، إضافة إلى دوري السوبر الأفريقي، كما أدار مباريات دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية الأفريقية، فضلاً عن مباريات التصفيات المؤهلة إلى بطولتي أمم أفريقيا وكأس العالم، مما أكسبه خبرة ميدانية واسعة وقدرة على إدارة اللقاءات الكبرى.

وفي النسختين السابقتين من أمم أفريقيا، أدار أبونجيلي توم أربع مباريات، ثلاث منها في نسخة ساحل العاج 2023، إذ قاد لقاءات نيجيريا وغيينا الاستوائية، والجزائر أمام بوركينا فاسو في دور المجموعات، بالإضافة إلى مواجهة مصر ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية في الدور ثمن النهائي، التي انتهت بتأهل الكونغو بركلات الترجيح بعد مباراة مشحونة بالتوتر.

أما في النسخة الحالية، فأدار توم مواجهة بنين ضد الكونغو الديمقراطية في دور المجموعات، والتي شهدت جدلاً واسعاً بعد حرمان بنين من ركلة جزاء، بسبب عطل مفاجئ في تقنية الفيديو المساعد "الفار"، إذ توقف اللعب خمس دقائق قبل استئنافه، ما أضاف عشر دقائق وقتاً بدل ضائع.

ولا تعتبر المواجهة أمام مالي الأولى، التي يشرف فيها أبونجيلي توم على مباراة يشارك فيها منتخب تونس، إذ سبق أن أدار لقاء منتخب تونس ضد غينيا الاستوائية، الذي انتهى بفوز "نسور قرطاج" بهدف نظيف سجله محمد علي بن رمضان من ركلة جزاء في الدقيقة الـ83 ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، كما أدار توم العديد من مباريات الأندية التونسية في البطولات القارية، وعلى رأسها نادي الترجي الرياضي التونسي.

وتعيد المواجهة السابقة بين تونس ومالي في أمم أفريقيا بساحل العاج، حين أدار الحكم الزامبي، جاني سيكازوي، مواجهة دخل بها تاريخ البطولة بعد قراراته المثيرة للجدل، إذ أعلن نهاية اللقاء في الدقيقة الـ85، ثم عاد لاستكماله بعد اعتراض الجهاز الفني لـ"نسور قرطاج" بقيادة المدرب السابق، منذر الكبير، قبل أن يكرر إنهاء المباراة قبل الوقت الأصلي بـ10 ثوانٍ، معلناً فوز مالي بهدف نظيف من دون إعلان الوقت المحتسب بدل الضائع، ولذلك تتجه الأنظار إلى الحكم الجنوب أفريقي، أبونجيلي توم، وسط توقعات بقرارات دقيقة لتجنب أي جدل.