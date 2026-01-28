أبناء النادي: طوق نجاة عاطفي أم مقامرة فنية؟

- استدعاء أبناء النادي كمدربين في الأزمات يعكس سحر الانتماء، حيث يُعتبرون حرّاس الهوية ويمتلكون شرعية فورية بفضل رصيدهم العاطفي، مما يختصر المسافات في التعامل مع الضغوط. - رغم جاذبية العاطفة، تبرز تحديات مثل غياب الخبرة وحرق المراحل، حيث قد يتحول المدرب الشاب إلى كبش فداء في مواجهة مدربين مخضرمين، مما يبرز فخ العاطفة ومصيدة النتائج. - نجاح أبناء النادي ليس قاعدة مطلقة؛ فبينما نجح زيدان بفضل الكاريزما وجودة اللاعبين، عانى سولشاير ولامبارد، مما يوضح أن الأندية العظيمة تُبنى بمن يتقنون إدارتها تحت الضغط.

بين جدران غرف الملابس التي تفوح برائحة التاريخ، وخلف الأبواب المغلقة للأندية الكبرى حين تشتعل الأزمات، تبرز دائماً "الخطة ب" تلك الجاهزة في الأدراج: استدعاء ابن النادي.

لا يتعلق الأمر هنا بمجرد تعيين مدرب، بل هو استحضار لـ "الروح" المفقودة. حين تترنح القلعة، يُصبح البحث عن شخص يفهم "DNA" المكان أهم - في نظر الجماهير والإدارات- من البحث عن شخص يمتلك حقيبة تكتيكية معقدة.. فهل تحول "أبناء النادي" إلى مجرد مسكنات لآلام الجماهير، أم أنهم فعلاً الحل السحري؟

سحر "الانتماء" في مواجهة الفوضى

عندما تولى مايكل كاريك تدريب مانشستر يونايتد لفترة انتقالية، أو حين يُطرح اسم ألفارو أربيلوا خيارَ طوارئ في ريال مدريد، نحن لا نتحدث عن مدربين فحسب، بل عن "حرّاس للهوية".

الشرعية الفورية: ابن النادي لا يحتاج إلى وقت لكسب احترام المدرجات، هو يمتلك "رصيداً عاطفياً" يمنحه حصانة مؤقتة من صفارات الاستهجان.

اختصار المسافات: هو يعرف الممرات المؤدية إلى الملعب، والضغوط التي يمارسها الإعلام المحلي، والأهم، يعرف كيف يُخاطب كبرياء اللاعبين بلغة النادي.

فخ "العاطفة" ومصيدة النتائج

لكن، دعونا نكن صريحين: الحب لا يرسم خطة 4-3-3 ناجحة. المشكلة تكمن في أن الأندية تلجأ إلى أبنائها في لحظات "الاحتراق الكامل". في هذه الحالة، يتحول المدرب الشاب من "بطل منقذ" إلى "كبش فداء" محتمل.

غياب الخبرة الصادمة: التعامل مع أزمة تكتيكية أمام مدرب مخضرم مثل غوارديولا أو ميكال أرتيتا أو أوناي إيمري يحتاج إلى أكثر من مجرد "الغيرة على القميص".

حرق المراحل: استدعاء مدرب مثل أربيلوا من فرق الشباب إلى الفريق الأول مباشرة في عز الأزمة قد "يحرقه" تدريبياً قبل أن يبدأ مسيرته الحقيقية.

مدرسة "الواقعية" vs مدرسة "الرومانسية"

لقد أثبتت التجارب أن نجاح ابن النادي ليس قاعدة مطلقة. نجاح زين الدين زيدان مع ريال مدريد كان استثناءً عبقرياً التقت فيه الكاريزما مع جودة لاعبين خرافية. في المقابل، رأينا كيف عانى سولشاير في يونايتد ولامبارد في تشلسي؛ حيث اصطدمت الرومانسية بصخرة الواقع التكتيكي المرير.

القاعدة الذهبية تقول: ابن النادي هو أفضل "مؤمن" لغرفة الملابس، لكنه قد يكون أسوأ "مخطط" إذا لم يُحط ببيئة إدارية وفنية تدعمه.

إن الاستعانة بأبناء النادي في وقت الأزمات هي "قُبلة حياة" نفسية للجماهير، ومحاولة لإعادة الهدوء لبيت مبعثر. هي خطوة ذكية لإيقاف النزيف، لكنها نادراً ما تكون الحل المستدام لبناء إمبراطورية. الأندية العظيمة لا تُبنى فقط بمن "يحبونها"، بل بمن "يتقنون" إدارتها تحت الضغط.