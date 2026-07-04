أبطال الدور الـ32 في المونديال حتى الآن.. المطارات سر يجمعهم؟

- أظهرت إحصائية لوكالة المخابرات المركزية الأميركية أن المنتخبات المتأهلة لدور الـ16 في كأس العالم 2026 تشترك في ميزة كثرة المطارات، حيث تمتلك الولايات المتحدة 15,095 مطاراً، وهي الأعلى بين الدول المتأهلة. - تفوقت كندا والبرازيل وباراغواي والمغرب والنرويج وفرنسا وإنكلترا وبلجيكا وإسبانيا والبرتغال وسويسرا على منافسيها في دور الـ32 بفضل عدد المطارات الأكبر، مما يعكس ارتباطاً بين البنية التحتية الجوية والنجاح الرياضي. - تُظهر الدراسة أن الدول ذات البنية التحتية الجوية المتطورة، مثل السويد وإنكلترا، تتفوق على منافسيها في البطولات الكبرى، مما يبرز أهمية المطارات في تعزيز الأداء الرياضي الدولي.

لفتت إحصائية خاصة أعدتها وكالة المخابرات المركزية الأميركية "CIA" حول إحصاءات المطارات في دول العالم، والتي أظهرت أن جميع المنتخبات التي تخطت دور الـ32 في بطولة كأس العالم 2026، حتى الآن، تجمعها ميزة واحدة وهي كثرة المطارات.

وكشفت الدراسة أن منتخب كندا الذي تفوق على منتخب جنوب أفريقيا بهدف نظيف وتأهل إلى دور الـ16، يملك 1388 مطاراً بينما تملك دولة جنوب أفريقيا 607 مطارات، أما منتخب البرازيل الذي تخطى منافسه منتخب اليابان فلديه 4000 مطار تقريباً مقابل 176 مطاراً في اليابان، والبرازيل هي ثاني أعلى الدول امتلاكاً للمطارات بين المنتخبات التي تأهلت إلى دور الـ16 في كأس العالم.

في المقابل فاجأ منتخب باراغواي منتخب ألمانيا وأخرجه من دور الـ32، وتبين وفقاً للدراسة أن باراغواي تملك مطارات أكثر من ألمانيا (798 مطاراً مقابل 550 مطاراً في ألمانيا)، في حين أن منتخب المغرب الذي تفوق على منتخب هولندا بركلات الترجيح في الدور الـ32، فلديه عدد أكبر من المطارات مقارنة بهولندا (58 مطاراً مقابل 27 مطاراً).

وتملك دولة النرويج 98 مطاراً ومنتخبها تخطى منتخب ساحل العاج في الدور الـ32، والدولة الأفريقية تملك 28 مطاراً، في حين أن منتخب فرنسا أحد أبرز المرشحين للمنافسة على لقب كأس العالم 2026، تفوق على منتخب السويد في الدور الـ32 وتأهل إلى دور الـ16، وتملك دولة فرنسا 475 مطاراً مقابل 249 مطاراً لدولة السويد.

وتابع منتخب السويد عروضه القوية في مونديال 2026، ووصل إلى دور الـ16، وهي دولة تملك 1744 مطاراً مقابل 420 مطاراً لمنتخب الإكوادور الذي كان منافسه في مواجهة دور الـ32، في حين أن إنكلترا أيضاً التي تفوقت على منتخب الكونغو الديمقراطية (2-1)، تملك 506 مطارات مقابل 194 مطاراً للدولة الأفريقية، كما أن بلجيكا تملك 43 مطاراً وهي التي تأهلت على حساب منتخب السنغال الدولة التي تملك 19 مطاراً.

أما منتخب إسبانيا الذي تأهل إلى دور الـ16، فدولته تملك 48 مطاراً مقابل ستة مطارات للنمسا التي خسرت المواجهة أمام المنتخب الإسباني، في حين تملك البرتغال 46 مطاراً مقابل تسعة مطارات لدولة كرواتيا التي خسرت أمام المنتخب البرتغالي، أما دولة سويسرا والتي تفوق منتخبها على الجزائر، فتملك 13 مطاراً مقابل سبعة مطارات في الجزائر. وتتصدر أميركا قائمة أكثر الدول امتلاكاً للمطارات من بين المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ16 في بطولة كأس العالم 2026، إذ تملك الولايات المتحدة الأميركية حوالى 15,095 مطاراً مقابل 25 مطاراً لدولة البوسنة التي خسرت أمام أميركا في مواجهة دور الـ32.