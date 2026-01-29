أبطال أوروبا يحترم قوة الدوريات ويتجاهل سجل السنوات

كانت الإثارة حاضرة في الجولة الثامنة والأخيرة، من الدور الأول في مسابقة أبطال أوروبا لكرة القدم، فقد كان الحصاد مُفاجئاً عند عديد الأندية القوية، التي تملك تاريخاً كبيراً في البطولة، ما يؤكد أن لجوء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إلى القيام بتعديلات على نظام المسابقة كان موفقاً لحدّ الآن، خاصة أن الدقائق الأخيرة كانت حاسمة في تحديد الترتيب النهائي، الذي كان يتغيّر باستمرار طوال الجولة التي أقيمت مساء الأربعاء، وهذا النظام تمّ تطبيقه منذ النسخة الماضية.

واحترم دور المجموعات من أبطال أوروبا في الموسم الحالي، قوّة الدوريات الأوروبية وتنافسية أنديتها، بما أن الدوري الإنكليزي، الذي يُعرف بكونه الأفضل من حيث قوة التنافس بين الفرق، سيكون الأكثر تمثيلاً في ثمن النهائي، بعد تأهل أندية: أرسنال وليفربول وتشلسي وتوتنهام ومانشستر سيتي إلى ثمن النهائي مباشرة، ومن ثم بنسبة فاقت 50٪ من المقاعد، كما أن أرسنال هو الفريق الوحيد الذي حصد العلامة الكاملة بالوصول إلى 24 نقطة منتصراً في ثماني مباريات، في وقت سيخوض فيه نيوكاسل فقط الملحق، أما الدوري الإيطالي فلم يكن ممثلاً في أول ثمانية مراكز، في مؤشر إضافي على ضعف الأندية الإيطالية، حيث ستمرّ ثلاثة منها بالملحق، وهو الدوري الإيطالي هو الوحيد من الدوريات القوية، الذي لن يكون ممثلاً في ثمن النهائي، من دون المرور بالملحق.

في الأثناء، فإن دوري أبطال أوروبا في موسمه الثاني بعد التعديلات، لم يحترم كثيراً سجلات الأندية في البطولة وتاريخها الكبير، ذلك أن ريال مدريد، صاحب الرقم القياسي في التتويج بالمسابقة في 15 مناسبة، فشل في حجز تذكرة التأهل المباشر، الذي ضاع منه في آخر الدقائق لينهي الدور تاسعاً على أعتاب الوصول إلى المرحلة المقبلة من دون المرور بالملحق. كما أن نابولي الإيطالي، بطل الكالتشيو في الموسم الماضي، وصاحب التاريخ الكبير، فشل في التأهل وودّع المسابقة نهائياً بحلوله في المركز 30، وكذلك أياكس أمستردام بطل المسابقة في 4 مناسبات، إضافة إلى أولمبيك مرسيليا الفرنسي، بطل نسخة 1993، في وقت تأهلت فيه أندية من دون تاريخ كبير مثل بودو غليمدت النرويجي.

في الأثناء، فإن حامل اللقب، باريس سان جيرمان الفرنسي، سيخوض بدوره منافسات الملحق، مثلما حصل معه في الموسم الماضي، فقد كان قريباً من التأهل قبل سقوطه في فخ التعادل مع نيوكاسل، وهو ما ينطبق على وصيفه، إنتر ميلان الإيطالي، الذي سيمرّ بدوره عبر الملحق رغم انتصاره على دورتموند الألماني خارج ملعبه.