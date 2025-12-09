- تشهد الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا مواجهات حاسمة، حيث يسعى إنتر ميلان وليفربول لتحقيق نتائج إيجابية لتعزيز فرص التأهل، بينما يواجه تشلسي أتالانتا في مهمة صعبة بعد فوزه على برشلونة. - برشلونة يسعى للفوز على فرانكفورت لاستعادة التوازن في البطولة، بينما يطمح بايرن ميونخ للعودة للانتصارات بعد خسارته أمام أرسنال، مع تألق مهاجمه هاري كين. - أتلتيكو مدريد يواجه أيندهوفن لتعزيز موقعه، بينما تبرز مواجهة غلطة سراي وموناكو للبقاء ضمن أفضل 24 فريقاً.

تتجه الأنظار إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حين تقام منافسات الجولة السادسة، اليوم الثلاثاء، وسط ترقبٍ كبير لما ستحققه الأندية الكبرى، التي يسعى بعضها للتأهل مبكراً ضمن أفضل ثمانية فرق، فيما يتطلع آخرون إلى تصحيح المسار والعودة إلى السكة الصحيحة من أجل اكتساب الثقة.

وتشهد مواجهات قمة مُنتظرة بين إنتر ميلان الإيطالي وليفربول الإنكليزي على ملعب "جوزيبي مياتزه" في مدينة ميلانو، اليوم الثلاثاء، إذ يسعى "النيراتزوري"، بقيادة المدرب الروماني، كريستيان تشيفو، لمتابعة العروض القوية والوصول إلى 15 نقطة تُقربه أكثر من مراكز التأهل المباشر، فيما يسعى ليفربول لاستعادة الصحوة وتحقيق الفوز الرابع والوصول إلى 12 نقطة تضمن له المنافسة على التأهل المباشر، وذلك في ظلّ أزمته المحلية وتواضع نتائجه في الفترة الأخيرة، إلى جانب المشكلة التي حصلت أخيراً بعد جلوس النجم المصري، محمد صلاح، على مقاعد البدلاء، بعد تهميشه من قِبل المدرب الهولندي آرني سلوت، رغم أنّه كان في السنوات الماضية الاسم الأهم والأبرز في التشكيلة.

ومن جانب آخر، يحتاج تشلسي إلى تحقيق فوزه الثاني توالياً، بعد الانتصار المُميز على برشلونة بثلاثية نظيفة، في الجولة الماضية، وذلك عندما يواجه فريق أتالانتا الإيطالي خارج الأرض في مهمة صعبة، ويعرف مدرب "البلوز"، إنزو ماريسكا، أن فوزه سيرفع رصيده إلى 13 نقطة، ويُقربه أكثر وأكثر من المراكز المؤهلة مباشرة إلى دور الـ 16 في البطولة الأوروبية، من أجل مواصلة الحلم الأوروبي.

ويسعى نادي برشلونة، بدوره، لتحقيق فوز مهم على نادي فرانكفورت الألماني في ملعب كامب نو، من أجل رفع رصيده إلى عشر نقاط، تُعيد له التوازن في البطولة الأوروبية، وتُبقيه على مسافة قريبة من المراكز الثمانية الأولى المؤهلة إلى دور الـ16 مباشرة، لتجنّب خوض الملحق في دور الـ32، ومِن ثمّ سيضع المدرب هانسي فليك النصر نصب عينيه، خصوصاً بعد استعادة خدمات البرازيلي رافينيا، خلال الفترة الماضية، عقب غياب طويل عن الملاعب.

وفي الوقت ذاته، يسعى نادي بايرن ميونخ الألماني للعودة إلى سكة الانتصارات في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد الخسارة أمام أرسنال الإنكليزي في الجولة الماضية، والفوز على نادي سبورتينغ البرتغالي سيعني وصوله إلى النقطة الـ15، والاقتراب خطوة إضافية من التأهل المباشر، خصوصاً أن النادي الألماني يُقدم مستوى مُميزاً حتى الآن في جميع المسابقات، بعد تعملق مهاجمه الإنكليزي، هاري كين.

وفي بقية المباريات، يتطلع أتلتيكو مدريد إلى الانتصار على أيندهوفن الهولندي، للوصول إلى النقطة الـ12 مع مدربه الإسباني دييغو سيميوني، بينما تبرز مواجهة قوية بين غلطة سراي (تسع نقاط)، وموناكو الفرنسي (ست نقاط)، التي ستكون مهمة من أجل البقاء ضمن أفضل 24 فريقاً.