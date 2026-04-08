أبطال أوروبا: قمة إسبانية واختبار صعب لليفربول أمام "الباريسي"

- يلتقي باريس سان جيرمان مع ليفربول في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث يسعى ليفربول لتجاوز خيبة الأمل المحلية بعد هزيمته أمام مانشستر سيتي، بينما يدخل باريس المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه في الدوري الفرنسي. - يستضيف برشلونة أتلتيكو مدريد في مواجهة إسبانية، حيث يسعى أتلتيكو للثأر من خسارته السابقة، بينما يعيش برشلونة فترة تألق بقيادة المدرب هانسي فليك. - تعتبر المواجهات اختباراً حقيقياً للفرق الأربعة، حيث يسعى كل فريق لتحقيق نتيجة إيجابية لتعزيز فرصه في التأهل إلى نصف النهائي.

تتجه أنظار جماهير الرياضة، اليوم الأربعاء، إلى قمتين من العيار الثقيل في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القدس المحتلة، إذ يستعد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لمواجهة غريمه ليفربول الإنكليزي، فيما يلاقي برشلونة منافسه أتلتيكو مدريد في مباراة إسبانية خالصة تجمع بينهما.

وعلى ملعب حديقة الأمراء، ستكون القمة الأولى بين باريس سان جيرمان وضيفه ليفربول الإنكليزي، العنوان الأبرز بلا منازع في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لأنها ستجمع بين حامل اللقب وكتيبة المدرب الهولندي، أرني سلوت، التي تريد لملمة جراحها من الموسم المخيب لآمال جماهير "الريدز"، والتي تتخوف من احتمال الخروج من هذا الموسم دون أي لقب. ويدرك ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في ست مناسبات، أن مواجهة الذهاب ضد باريس سان جيرمان الفرنسي، ستكون بمثابة اختبار كبير لكتيبة المدرب سلوت، التي تلقت هزيمة قاسية قبل بضعة أيام، على يد مانشستر سيتي، بأربعة أهداف مقابل لا شيء، ضمن منافسات ربع نهائي كأس إنكلترا، بالإضافة إلى أن ملاقاة رفاق المغربي، أشرف حكيمي، تعتبر ثأراً لا يمكن نسيانه، وبخاصة أن "الباريسي" خالف التوقعات في الموسم الماضي، عندما نجح بإقصاء "الريدز" من ثمن نهائي المسابقة القارية.

ويأمل رفاق النجم المصري محمد صلاح في تفادي التعرض لخسارة كبيرة في مواجهة الذهاب، والمحافظة على خطف الانتصار أو فرض التعادل، قبل موعد إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد، لأن كتيبة المدرب الهولندي أرني سلوت أصبحت تعلم أن المسابقة القارية هي الأمل الوحيد فقط هذا الموسم، بعد ضياع الفرصة على المنافسة على أي لقب محلي. من جهته، يدخل نادي باريس سان جيرمان، بقيادة الإسباني لويس إنريكي، مواجهة ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول، بمعنويات عالية للغاية، بعد الفوز الكبير الذي حققوه في منافسات الدوري الفرنسي على تولوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، بالإضافة إلى التسلح بما فعلوه في دور الـ16 بالمسابقة القارية أمام تشلسي الإنكليزي، الذي تجرع مرارة الهزيمة بثمانية أهداف مقابل هدفين في مجموع المواجهتين.

وفي المباراة الأخرى بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، يحل نادي أتلتيكو مدريد الإسباني ضيفاً ثقيلاً على مواطنه برشلونة في ملعب كامب نو، حيث لعب الفريقان في أربع مناسبات هذا الموسم، وتحديداً منذ شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي. ويدخل أتلتيكو المواجهة رافعاً شعار الثأر من غريمه برشلونة، الذي حقق انتصاراً مثيراً للجدل قبل عدة أيام، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

واستطاع برشلونة، بقيادة مدربه الألماني، هانسي فليك، تحقيق ثمانية انتصارات في آخر تسع مباريات، في ثلاث بطولات مختلفة، وهي سلسلة تضمنت فوزاً عريضاً، بثمانية أهداف مقابل ثلاثة أهداف ضد نيوكاسل يونايتد الإنكليزي في مجموع مواجهتي الذهاب والإياب في ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا. ومنذ وصول المدرب فليك، أصبح برشلونة صاحب أقوى هجوم في دوري الأبطال (73 هدفاً)، لكن ورغم تخطيه هذا الدور في الموسم الماضي، لم يبلغ الفريق نصف النهائي سوى في ثلاث مناسبات من آخر تسعة أدوار ربع نهائي خاضها في المسابقة القارية. أما موسم أتلتيكو مدريد، فلم يعد معلقاً سوى على الكؤوس، بعدما ضمن مقعده في نهائي كأس الملك على حساب برشلونة (4-0 ذهاباً و0-3 إياباً). ولم يرفع فريق المدرب الارجنتيني دييغو سيميوني أي لقب منذ تتويجه بالدوري الإسباني في موسم 2020-2021، وتبدو حظوظه في إنهاء هذا الجفاف محدودة للغاية في المسابقة القارية، إذ يدخل المواجهة على وقع ثلاث هزائم متتالية في جميع المسابقات، وهي أسوأ سلسلة له منذ ديسمبر/كانون الأول عام 2021.