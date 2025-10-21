أبطال أوروبا على وقع أعمال العنف وصدامات المشجعين

- تصاعدت أعمال العنف والشغب في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث شهدت الجولات الأولى صدامات متكررة بين المشجعين والشرطة، رغم أن البطولة لم تصل بعد إلى مراحلها الحاسمة. - أوقفت الشرطة الهولندية 200 مشجع لنادي نابولي قبل مباراته مع إندهوفن، بينما شهدت مواجهات أخرى شغباً من جماهير سبورتينغ لشبونة وأتلانتا، مما استدعى تدخلات أمنية مكثفة. - رغم جهود الاتحاد الأوروبي للحد من الشغب عبر منع تنقل الجماهير، إلا أن التوترات لا تزال تتصاعد مع تقدم البطولة.

شهدت النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، تصاعد وتيرة أعمال العنف والشغب التي تسبق المباريات، فمع وصول المسابقة إلى الجولة الثالثة، تكرّرت وتيرة الصدامات بين المشجعين والشرطة بشكل لافتٍ قياساً بالمواسم السابقة، رغم أن نظام البطولة يُتيح لكل الفرق التدارك والتعويض، والمسابقة لم تدخل بعد المرحلة الحاسمة التي قد تحدد مصير كل فريق.

وأوقفت الشرطة الهولندية 200 مشجعٍ لنادي نابولي الإيطالي، الثلاثاء، قبل المواجهة التي جمعت الفريق بإندهوفن، فقد اندلعت أحداث عنف منذ مساء يوم الاثنين دفعت الشرطة إلى التدخل والقيام بحملة إيقافات في صفوف جماهير بطل الدوري الإيطالي في الموسم الماضي، وذكرت صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت الإيطالية، أن عدداً من الجماهير تمّ منعهم من دخول الملعب رغم أنه بحوزتهم تذاكر، في خطوة استباقية من قبل الشرطة لتفادي المزيد من التصعيد.

وأحدثت جماهير سبورتينغ لشبونة البرتغالي شغباً قبل مواجهة الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا أمام نادي نابولي، إذ اضطرّت الشرطة الإيطالية إلى التدخل ولحسن الحظ أن المباراة انتهت دون صدامات في المدرجات، حيث نجحت الشرطة في احتواء الموقف وتفادت التصادم بعد الأحداث التي وقعت في شوارع المدينة الإيطالية.

وافتتحت جماهير أتلانتا الإيطالي الصدامات مع الأمن وإحداث الشغب في الجولة الأولى، عندما حلّ فريقها ضيفاً على باريس سان جيرمان الفرنسي، وأوقفت الشرطة الفرنسية 19 مشجعاً قبل ضربة البداية بسبب التصرفات التي قاموا بها في العاصمة الفرنسية. وخلال هذه الجولة، حصلت صدامات بين عددٍ من جماهير أولمبيك مرسيليا والأمن الإسباني قبل مواجهة ريال مدريد، وقد تمّ اتخاذ عديد الاحتياطات الأمنية قبل المواجهة التي دارت في ظروف سياسية شديدة التوتر.

وكان الاتحاد الأوروبي قد تحرّك منذ العام الماضي، من أجل وضع حدّ لأعمال الشغب التي قد تحدث في بعض المباريات، بالتنسيق مع الأمن، وذلك من خلال منع تنقل الجماهير في مباريات من دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي، ولكن لا يبدو أن هذه الترتيبات أعطت أكلها في النسخة الحالية من المسابقة، بما أن البداية شهدت صدامات قوية لحدّ الآن وقد تتزايد مع اشتداد المنافسة.