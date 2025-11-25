أبطال أوروبا: برشلونة في اختبار صعب أمام تشلسي

- تشهد الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا مواجهات مثيرة، أبرزها لقاء تشلسي وبرشلونة، حيث يسعى كلا الفريقين لتعزيز موقعهما في البطولة بعد جمعهما سبع نقاط لكل منهما. - يواجه مرسيليا نيوكاسل في لقاء مثير، بينما يسعى مانشستر سيتي لتعويض تعثره في الدوري أمام باير ليفركوزن، ويطمح يوفنتوس لتحقيق انتصاره الأول ضد بودو غلمدت. - تسعى أندية مثل بنفيكا وأياكس لتحقيق أول انتصار، بينما يطمح غلطة سراي لمواصلة نتائجه الإيجابية، ويسعى فياريال لتفادي خسارة جديدة أمام بوروسيا دورتموند.

تستقطب المواجهة بين تشلسي الإنكليزي وضيفه برشلونة الإسباني الاهتمام في مباريات اليوم الثلاثاء ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث حصد كل فريق منهما سبع نقاط لحدّ الآن، وبالتالي ما زال الطريق لضمان مركز ضمن أفضل ثمانية أندية صعباً، وتنطلق المواجهة عند الساعة العاشرة مساء و45 دقيقة بتوقيت القدس المحتلة.

وشهدت نتائج تشلسي تحسناً في المباريات الأخيرة، حيث حقق الفريق أربعة انتصارات وتعادلاً وحيداً في آخر خمس مباريات رسمية، ورغم الإصابات التي حرمته من عديد النجوم، إلا أنه يملك القدرات التي تساعده على التعامل مع قوة منافسه، رغم أن الوضع سيكون مختلفاً، بما أن الأندية التي واجهها "البلوز" مؤخراً لا تملك قدرات نادي برشلونة الإسباني، إذ إن نادي برشلونة استعاد جانباً من مصادر القوة لديه، وقدم عرضاً مميزاً في آخر مباريات الدوري الإسباني، وبالتالي فإن الهدف سيكون مواصلة العروض الإيجابية بحثاً عن تحسين الترتيب، خاصة بعد العثرات الأخيرة، ومنها الخسارة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.

وفي بقية المباريات، تلوح المواجهة بين مرسيليا الفرنسي ونيوكاسل الإنكليزي مثيرة، ذلك أن الفريق الفرنسي يقدم عروضاً مميزة في "الليغ 1" وبات منافساً شرساً لباريس سان جيرمان على المرتبة الأولى، ولكن وضعه في دوري الأبطال غير مطمئن، خاصة بعد خسارته الأخيرة على ميدانه أمام أتلانتا الإيطالي وفي رصيده ثلاث نقاط فقط، أما نيوكاسل فقدم عرضاً مميزاً في الأبطال بوصوله إلى النقطة التاسعة، كما أنه انتصر على مانشستر سيتي في آخر لقاء رسمي له وهو ما يعطيه دفعاً قوياً من أجل حسن التعامل مع مباراة الليلة، خاصة أن منافسه يتعثر باستمرار أمام جماهيره في مختلف الصفقات رغم الصفقات التي قام بها.

ويسعى مانشستر سيتي إلى التدارك والتعويض عندما يستقبل باير ليفركوزن الألماني، فرغم وصوله إلى النقطة العاشرة في دوري الأبطال، إلا أن تعثره في آخر مباريات الدوري يكشف أن الفريق لم يصل بعد إلى المستوى المنشود، بينما حصد ليفركوزن نصف نقاط منافسه، والفريق يمرّ بمرحلة انتقالية وفارق القدرات مع "السيتي" قد يزيد من تعقيد وضعيته في الترتيب.

كما أصبح يوفنتوس الإيطالي مطالباً بالردّ بحثاً عن انتصاره الأول بعد ثلاثة تعادلات وخسارة في المسابقة، وذلك عندما ينزل ضيفاً على بودو غلمدت النرويجي الذي حقق تعادلين فقط وقد يستغل تراجع نتائج الفريق الإيطالي ليصنع المفاجأة، كما تبدو مهمة الفريق الإيطالي الذي سيلعب الليلة، نادي نابولي، معقدة عندما يواجه كاراباخ الأذري الذي وصل للنقطة السابعة بينما يملك بطل الدوري الإيطالي أربع نقاط فقط، ولهذا بات مجبراً على الانتصار قبل مواعيد أكثر إثارة، ولعل انتصاره الأخير في الكالتشيو قد يكون دافعاً قوياً له للتألق.

وينزل بنفيكا البرتغالي ضيفاً على أياكس الهولندي، وهدفهما المشترك الحصول على أول انتصار بعد أربع هزائم انقاد لها كل فريق منهما، ويواجه مدرب بنفيكا جوزيه مورينيو ضغطاً قوياً من الجماهير بعدما عجز عن توظيف خبرته لقيادة فريقه إلى الانتصارات في المسابقات الأوروبية.

كما سيكون غلطة سراي التركي أمام فرصة تحقيق الانتصار الرابع عندما يستقبل سانت غيلواز البلجيكي، حيث قدم النادي التركي عرضاً قوياً في بداية المسابقة، ويعتبر من المفاجآت السارة للنسخة الحالية بما أنه لم يكن مرشحاً لحصد هذا العدد من النقاط. كما سيحاول فياريال الإسباني تفادي خسارة جديدة ستعقد وضعه عندما يحلّ ضيفاً على بوروسيا دورتموند الألماني، فالنادي الإسباني في رصيده نقطة وحيدة بينما وصل منافسه إلى النقطة السابعة، ويبدو النادي الألماني الأوفر حظاً للفوز باللقاء، كما أن الوضعية المتشابهة نسبياً بين سلافيا براغ التشيكي وأثلتيك بيلباو الإسباني ستحفز كل فريق على مضاعفة المجهود من أجل حصد الانتصار الأول وبالتالي استعادة الأمل في التأهل.