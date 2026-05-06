تتجه أنظار جماهير الرياضة، اليوم الأربعاء، إلى ملعب أليانز أرينا في ميونخ، من أجل متابعة مواجهة إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي ستجمع بين بايرن ميونخ الألماني وضيفه العنيد باريس سان جيرمان الفرنسي، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القدس المحتلة.

وخطفت مواجهة الذهاب، التي أقيمت على ملعب حديقة الأمراء في باريس، الأنظار إليها وبقوة، بعدما استطاع باريس سان جيرمان تحقيق انتصار صعب للغاية، بخمسة أهداف مقابل أربعة أهداف، الأمر الذي يعني أنّ جميع الحسابات أصبحت مفتوحة في الإياب، لكن هذه المرة على ملعب أليانز أرينا. وكان النجم الإنكليزي هاري كين وزميله الفرنسي مايكل أوليسه، قد سجلا هدفي بايرن ميونخ في الشوط الأول، فيما أحرز الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا والبرتغالي جواو نيفيز هدفي باريس سان جيرمان، قبل أن يمنح هدف الفرنسي عثمان ديمبيلي من ركلة جزاء التقدم 3-2 لكتيبة المدرب الإسباني لويس إنريكي مع نهاية الشوط الأول. لكن كفاراتسخيليا وديمبيلي سجلا هدفين آخرين في الشوط الثاني، فبدا أن أصحاب الأرض حسموا المواجهة، قبل أن يقلّص الفرنسي دايو أوباميكانو والكولومبي لويس دياز الفارق إلى 4-5.

لكن بايرن ميونخ تلقى خمسة أهداف في مواجهة واحدة لأول مرة في بطولة دوري أبطال أوروبا، منذ أن فعلها أياكس أمستردام الهولندي في عام 1995، غير أن مدرب العملاق البافاري، البلجيكي فنسنت كومباني، يُعوّل على عامل الأرض، حتى يحسم بطاقة التأهل إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الـ12 في تاريخه، وخطف اللقب للمرة الأولى منذ 2020 والسابعة في تاريخه، فيما يسعى باريس سان جيرمان إلى خوض النهائي للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه.

ويعلم كومباني، أن مواجهة باريس سان جيرمان في الإياب، ستكون اختباراً كبيراً لقدرات خط الدفاع، الذي عانى كثيراً في الذهاب، بسبب تحركات ثلاثي الهجوم لدى كتيبة إنريكي، وهم كفاراتسخيليا، وديمبيلي والفرنسي الآخر ديزيري دوي. وسيحاول بايرن ميونخ عدم تلقي هدف مُبكر، مع إدراك كومباني أن باريس سان جيرمان لديه حارس مرمى متألق، وهو الروسي ماتفي سافونوف، الذي استطاع التصدي لكثير من الكرات الخطرة، التي كانت من جانب كين وأوليسه، بالإضافة إلى أن العملاق البافاري مُطالب بضرورة اللعب بضغط عال، ما سيكلف نجومه الكثير من الإجهاد البدني، ليحوم شبح الإصابات على بطل البوندسليغا.

بدوره، يدخل إنريكي مواجهة الإياب ضد بايرن ميونخ في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وهو يفتقد خدمات أحد أبرز مفاتيح لعبه، بعد إصابة النجم المغربي أشرف حكيمي، الذي تعرّض لتمزق عضلي في الفخذ خلال لقاء الذهاب. وفي ظل هذا الغياب المؤثر، يدرس إنريكي حلاً تكتيكياً غير متوقع، يتمثل في الدفع بالشاب الفرنسي وارين زائير إيمري في مركز الظهير الأيمن، وفق ما ذكرته مجلة ليكيب الفرنسية. ويعوّل إنريكي على هذا التعديل لإحداث الفارق في مباراة الإياب، ومواصلة حلم التتويج القاري للمرة الثانية على التوالي.