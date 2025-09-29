أبطال أفريقيا.. نتائج عربية مميزة بتأهل خمسة فرق

- تأهلت خمسة أندية عربية إلى الدور الثاني من دوري أبطال أفريقيا، وهي الاتحاد المنستيري التونسي، الهلال أم درمان السوداني، الأهلي طرابلس الليبي، نواذيبو الموريتاني، وشبيبة القبائل الجزائري، بعد تحقيقها انتصارات حاسمة في مباريات الإياب. - الاتحاد المنستيري أكد تفوقه بفوز كبير على إيست إند ليونز، بينما حسم الهلال السوداني مواجهته الصعبة أمام جاموس بهدف وحيد، وحقق الأهلي طرابلس فوزًا بفضل هدف ذاتي من دادجي. - نواذيبو الموريتاني تأهل بفوز مزدوج على مؤسسة باتا، وشبيبة القبائل الجزائري اكتسح غولد ستارز بخماسية نظيفة، ليؤكدوا جميعًا حضورهم القوي في البطولة.

شهدت مباريات دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، يوم الأحد، تأهل خمسة أندية عربية إلى الدور الثاني، وهي الاتحاد المنستيري التونسي الفائز على نظيره أيست إند ليونز من سيراليون، والهلال أم درمان على حساب فريق جاموس من جنوب السودان، والأهلي طرابلس الليبي بعد تفوقه على دادجي من بنين، وأخيراً نواذيبو الموريتاني، إثر تجاوزه عقبة نادي مؤسسة باتا من غينيا الاستوائية، وشبيبة القبائل الجزائري على حساب غولد ستارز الغاني.

واستطاع الاتحاد المنستيري تأكيد تفوقه وهيمنته على منافسه إيست إند ليونز، بعدما انتصر على أرضه بنتيجة 3-1 في مباراة الإياب، عقب فوزه ذهاباً 4-0، ليؤكد قوته تحت قيادة المدرب التونسي، منتصر الوحيشي، مع العلم بأن الفوز خلال المواجهة جاء بفضل العاجي نود زيغي في الدقيقة الثانية، والتونسي معتز بالحاج علي عند الدقيقة السابعة، والسيراليوني ألفا كامارا عن طريق الخطأ بمرماه في الدقيقة الـ 71، بينما سجل هدف الضيوف اللاعب السيراليوني، علي كونتي.

وفي مباراة أخرى حسم الهلال السوداني مواجهته الصعبة للغاية أمام نظيره فريق جاموس، الجنوب سوداني، بهدفٍ دون مقابل سجله اللاعب البوروندي، جان كلود غيروموغيشا، في الدقيقة 24، ليصعد أبناء المدرب الروماني، لاورينتو ريغيكامف، إلى الدور الثاني بعد انتهاء موقعة الذهاب بالتعادل السلبي، ليؤكد الفريق السوداني حضوره بين كبار القارة الأفريقية.

ومن جانبه استطاع الأهلي طرابلس الليبي الفوز في لقاء الإياب على فريق دادجي البنيني بهدف دون مقابل، جاء عن طريق النيران الصديقة، عبر اللاعب سيوانو فينسا في الدقيقة الـ 57 من عمر المواجهة، ليُساهم ذلك في استمرار رحلة فريق المدرب المصري، حسام البدري، في المسابقة الأهم على مستوى القارة. بينما جاء تأهل نواذيبو الموريتاني بعد الانتصار بهدفين نظيفين، على نادي مؤسسة باتا من غينيا الاستوائية، في لقاء الإياب، بعد انتهاء المواجهة الأولى بنتيجة 0-0، مع العلم بأن الهدفين سُجّلا عن طريق اللاعبين الموريتانيين: ياسين الشيخ الولي في الدقيقة الـ 21، وشيخ حطاب من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 72.

أما شبيبة القبائل الجزائري فقد اكتسح منافسه غولد ستارز الغاني بخماسية نظيفة، تناوب على تسجيلها الغاني إيمانويل كوبي (د. 7) عن طريق الخطأ، والجزائريون: رياض بودبوز في (د. 29)، ومهدي مرغم (د. 64) ولحلو أخريب (د. 69)، ثم وليد مالكي (د. 91+1)، مع العلم بأن لقاء الإياب انتهى بانتصار الفريق الجزائري 2-0.