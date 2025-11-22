- تتجه الأنظار إلى القمة المصرية-الجزائرية بين الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا، حيث يسعى الأهلي للاستفادة من الأرض والجمهور، بينما يعتمد شبيبة القبائل على نتائجه الجيدة وتشكيلته القوية بقيادة المدرب جوزيف زينباور. - في المجموعة الأولى، يستضيف بيراميدز المصري ريفرز يونايتد النيجيري، معتمدًا على تشكيلة مميزة رغم الإصابات، بينما يواجه نهضة بركان المغربي باور ديناموز الزيمبابوي بخبرات مدربه معين الشعباني. - يواجه الترجي التونسي استاد المالي في بداية قوية للمجموعة الرابعة، رغم غياب نجمه يوسف بلايلي بسبب الإصابة، معتمدًا على عناصر مثل أشرف الجبري وفلوريان دانهو.

تتواصل رحلة الأندية العربية في سباق دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم لموسم 2025-2026، عبر سلسلة من المباريات المثيرة، وتتجه الأنظار، اليوم السبت، إلى القمة المصرية – الجزائرية المرتقبة بين الأهلي وشبيبة القبائل على استاد القاهرة الدولي في ضربة بداية صعبة للناديين في سباق المجموعة الثانية.

ويدخل الأهلي اللقاء متسلحاً بعنصري الأرض والجمهور إلى جانب تشكيلة قوية حققت أخيراً لقب بطل كأس السوبر المصري، مثل محمد الشناوي في حراسة المرمى وياسر إبراهيم وياسين مرعي، ومحمد هاني، وأحمد نبيل كوكا في الدفاع، ومروان عطية، والمالي أليو ديانغ في الارتكاز، وأحمد مصطفى زيزو صانع الألعاب، والنغربي أشرف بن شرقي الجناح الأيسر، رغم وجود بعض الغيابات.

في المقابل، يخوض شبيبة القبائل اللقاء بروح معنوية كبيرة، في ظل نتائجه الطيبة في البطولة القارية بالأدوار السابقة وبطولة الدوري المحلي، وبتشكيلة قوية يقودها المدرب الألماني جوزيف زينباور، يتصدرها زين الدين بلعيد، وأيمن محيوص، ولحلو آخريب، ورياض بودبوز، ومحمد أمين مداني والسنغالي باباكار سار، والعاجي أرثر بادا.

وفي المجموعة ذاتها، يلتقي نادي الجيش الملكي المغربي خارج ملعبه، نظيره يانغ أفريكانز التنزاني في بداية صعبة للجيش الساعي إلى نتيجة طيبة في رحلة المنافسة على التأهل إلى الدور ربع النهائي. ويعوّل البرتغالي ألكسندر سانتوس، مدرب الجيش الملكي، على لاعبيه أصحاب الخبرات، مثل يوسف الفحلي، وربيع حريمات، ورضا سليم.

وفي المجموعة الأولى، يواصل نادي بيراميدز المصري مسلسل الدفاع عن لقب أبطال أفريقيا لكرة القدم، عندما يستضيف نظيره ريفرز يونايتد النيجيري في اختبار لن يكون سهلاً للفريق "السماوي" الحاصل على جائزة أفضل نادٍ في أفريقيا لعام 2025، ويعتمد مديره الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش على تشكيلة مميزة، يأتي في مقدمتها إبراهيم ماييلي الهداف الكونغولي في صفوفه والحائز جائزة أفضل لاعب داخل القارة الأفريقية.

ويملك حامل اللقب أوراقاً رابحة أخرى، مثل مصطفى زيكو ومحمود زلاكة، ووليد الكرتي، والبوركيني بلاتي توريه، ومحمد حمدي، ومحمد الشيبي، والحارس المخضرم أحمد الشناوي، وإن عانى في الأيام الأخيرة موجةَ إصابات ضربت صفوفه وأبعدت لاعبين مؤثرين مثل مصطفى فتحي. ويخوض نادي نهضة بركان المغربي بطل الكونفدرالية الأفريقية في المجموعة نفسها، مباراة باور ديناموز الزيمبابوي على ملعبه ووسط جماهيره، ويتسلح بخبرات مديره الفني معين الشعباني إلى جانب تشكيلة قوية من اللاعبين.

وفي المجموعة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، تنتظر نادي الترجي التونسي، السبت، ضربة بداية قوية، عندما يلتقي استاد المالي في الملعب الأولمبي حمادي العقربي، ولن تكون مهمته سهلة في ظل الضربة التي تلقاها النادي في الأيام الأخيرة، بعدما خسر أهم نجومه على الإطلاق، وهو الجزائري يوسف بلايلي، هداف ونجم الفريق الأول الذي تعرض لإصابة الرباط الصليبي. ويعتمد ماهر الكنزاري مدرب الترجي على عدد من العناصر لترجيح كفته في المواجهة المنتظرة، بينها أشرف الجبري والفرنسي فلوريان دانهو في الهجوم.