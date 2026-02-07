- مواجهة حاسمة في المجموعة الثانية: يستضيف شبيبة القبائل الجزائري الأهلي المصري في ديربي عربي، حيث يسعى شبيبة القبائل للفوز للحفاظ على فرص التأهل رغم صعوبة المهمة، بينما يتصدر الأهلي المجموعة بثماني نقاط ويطمح للفوز لضمان التأهل رسميًا. - تحدي الجيش الملكي المغربي: يواجه الجيش الملكي يانغ أفريكانز التنزاني في مباراة لا تقبل سوى الانتصار، حيث يسعى الفريق المغربي بقيادة أليكسندر سانتوس للانفراد بالمركز الثاني في المجموعة. - نهضة بركان في مواجهة باور ديناموز: يسعى نهضة بركان المغربي لتجاوز خسارته الأخيرة أمام بيراميدز المصري عندما يواجه باور ديناموز الزامبي، معتمدًا على تشكيلته القوية بقيادة معين الشعباني.

يشهد السباق نحو بطاقات التأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم جولة مثيرة (الخامسة وقبل الأخيرة في دور المجموعات)، يوم السبت، وتتجه الأنظار نحو المجموعة الثانية، إذ سيكون هناك "الديربي" العربي المنتظر، حين يستضيف نادي شبيبة القبائل الجزائري منافسه الأهلي المصري.

ويدخل شبيبة القبائل المواجهة ولديه نقطتان فقط في رصيده، ويسعى مع مديره الفني جوزيف زينباور إلى الفوز للحفاظ على فرص المنافسة على التأهل حتى الجولة الأخيرة، رغم صعوبة المهمة في ظل احتلاله المركز الرابع والأخير في الجدول. في المقابل، يدخل الأهلي اللقاء ولديه ثماني نقاط يتصدر بها جدول ترتيب المجموعة، بفارق ثلاث نقاط عن أقرب ملاحقيه، وهما يانغ أفريكانز التنزاني والجيش الملكي المغربي، ويُتيح له الفوز على شبيبة القبائل إعلان التأهل رسمياً من دون النظر إلى نتائج أخرى.

وفي المجموعة نفسها من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، يخوض نادي الجيش الملكي المغربي تحدياً صعباً للغاية عندما يستضيف نظيره يانغ أفريكانز التنزاني في مواجهة لا تقبل سوى الانتصار للتقدم في السباق، ويدخل الجيش الملكي اللقاء بروح معنوية مرتفعة بعد فوزه الأخير على شبيبة القبائل في الجولة الماضية، والتي أنعشت آمال الفريق في الحصول على تأشيرة التأهل، ورفع رصيده إلى خمس نقاط يتساوى بها مع يانغ أفريكانز بدوره في وصافة المجموعة خلف الأهلي، ويتيح الفوز لنادي الجيش الملكي الانفراد بالمركز الثاني، على الأقل، ووضع قدم في الدور ربع النهائي بقيادة مدربه البرتغالي، أليكسندر سانتوس.

ويُراهن الجيش الملكي على تشكيلة مميزة من اللاعبين، الذين يمثلون خليطاً بين الشباب والخبرات، يتصدرها رضى تكناوتي وكارنيرو أغوستو وأنس باش ويونس عبد الحميد وزين الدين الدراك ومحسن بوريكة وأحمد حمودان ونوح محمد وعبد الفتاح حدراف ومروان الوادني، وينتظر أن يعتمد المدرب على تكتيك هجومي من البداية، والتركيز على سلاح الكرات العرضية بشكل خاص للوصول إلى مرمى بطل تنزانيا لحسم النتيجة لصالحه، ورصدت إدارة الجيش الملكي في وقت سابق مكافآت مالية للاعبي الفريق في حال الفوز على يانغ أفريكانز.

وفي المجموعة الأولى من منافسات دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، يخوض فريق مغربي آخر لقاءً مهماً، وهو نهضة بركان، عندما يلتقي نظيره باور ديناموز الزامبي، بحثاً عن العودة بنتيجة إيجابية يتخطى بها كبوة الخسارة الأخيرة أمام بيراميدز المصري. ويدخل نهضة بركان اللقاء وهو يحتل وصافة المجموعة برصيد سبع نقاط، في وقت يملك منافسه باور ديناموز أربع نقاط، وهو ما يزيد المباراة صعوبة في ظل حاجة باور ديناموز إلى الفوز. ويملك فريق نهضة بركان أوراقاً رابحة يعوّل عليها المدير الفني معين الشعباني، يتصدرها مهدي مفتاح حارس المرمى وحمزة الموساوي، إسماعيل قندوس، هيثم منعوت، عبد الحق عسال في الدفاع، ومنير شويعر، زين الدين مشاش، كامارا، أيوب خيري في الوسط، وأسامة المليوي، بول باسيني في الهجوم.