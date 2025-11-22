- الأهلي المصري يحقق فوزًا كبيرًا 4-1 على شبيبة القبائل الجزائري في دوري أبطال أفريقيا، بفضل أهداف تريزيغيه (هدفين)، محمد شريف، وإمام عاشور، مع سيطرة واضحة للأهلي طوال المباراة. - في المجموعة نفسها، الجيش الملكي المغربي يخسر أمام يانغ أفريكانز التنزاني 1-0 وسط جدل تحكيمي، بينما بيراميدز المصري ونهضة بركان المغربي يحققان انتصارات كبيرة في المجموعة الأولى. - صن داونز الجنوب أفريقي والهلال السوداني يحققان انتصارات في المجموعة الثالثة، بينما الترجي التونسي يتعادل مع ستاد المالي في المجموعة الرابعة.

دشن النادي الأهلي المصري بداية قوية بالفوز على شبيبة القبائل الجزائري (4-1) في المباراة التي جرت بينهما، مساء اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى للمجموعة الثانية من عمر بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم لموسم 2025-2026.

وتصدر الفريق الأحمر قمّة جدول ترتيب المجموعة بفارق الأهداف، ونال أول ثلاث نقاط له، فيما بقى رصيد شبيبة القبائل خالياً من النقاط، وسجل رباعية الأهلي محمود حسن تريزيغيه "ثنائية" ومحمد شريف وإمام عاشور في الدقائق 36 و39 و84 و90+3، فيما سجل محمد الشناوي بنيران صديقة هدف شبيبة القبائل الوحيد في الدقيقة الت57.

وشهد الشوط الأول تفوقاً كاملاً من جانب الأهلي ولاعبيه في ظل الكرة الهجومية التي لعب بها المدرب الدنماركي ييس توروب ومحاصرة شبيبة القبائل في الثلث الدفاعي له، ولاحت عدة فرص هجومية للأهلي في أول 30 دقيقة لم يكتب لها النجاح عبر تريزيغيه وزيزو ومحمد شريف، وظل الأهلي يبحث عن هدفه حتى حدث الارتباك في دفاعات شبيبة القبائل بين الدقيقتين 35 و40 وانتهز الأهلي الفرصة، وسجل هدفين متتاليين عبر تريزيغيه ثم محمد شريف في الدقيقتين 36 و39، وخرج الأهلي متقدماً على شبيبة القبائل بهدفين من ون رد.

وفي الشوط الثاني، نجح شبيبة القبائل في مباغتة الأهلي بهدف من نيران صديقة عبر عرضية فشل محمد الشناوي، حارس الأهلي، في التصدي لها، لتهتز شباكه في الدقيقة 57، وبعد الهدف، استعاد الأهلي ضغطه الهجومي وتعددت محاولاته الهجومية وأهدر العديد من الفرص عبر تريزيغيه وزيزو، وشارك إمام عاشور، لاعب الوسط، بعد غياب طويل، ووضع بصمته على هدف ثالث سجله الأهلي عبر تريزيغيه في الدقيقة 84، وأنقذ الحارس البديل مصطفى شوبير فرصة خطيرة من شبيبة القبائل في الدقيقة 85، ونجح الأهلي في تسجيل الهدف الرابع عبر إمام عاشور في الدقيقة 93 .

وفي المجموعة نفسها، خسر نادي الجيش الملكي المغربي أمام مُضيفه يانغ أفريكانز التنزاني بهدف من دون رد في مباراتهما على ملعب الأخير في حضور جماهيري غفير، وواجه الجيش الملكي ظلماً تحكيمياً، عندما ألغى الحكم هدفاً صحيحاً للاعبه أحمد حمودان بداعي التسلل رغم عدم وجود شبهة التسلل على لاعب الجيش الملكي، وسجل بيرنسي دوبلي هدف يانغ أفريكانز الوحيد في الدقيقة 53.

وشهدت المجموعة الأولى تألقاً عربياً حيث حقق بيرامديز المصري انتصاراً على ضيفه ريفرز النيجيري (3ـ0)، وسجل الأهداف أحمد عاطف، صاحب الهاتريك الذي مكن فريقه من الشروع في حملة الدفاع عن لقبه بشكل جيد. كما حقق نهضة بركان المغربي انتصارآً بالنتيجة نفسها على باور ديناموس (3ـ0)، ولهذا فإن الثنائي العربي يملك حظوطاً كبيرة للسيطرة على المجموعة.

وفي المجموعة الرابعة، تعادل نادي الترجي التونسي على ملعبه أمام ستاد المالي من دون أهداف، ليفقد الترجي أول نقطتين في سباق المجموعة. وشهد الشوط الأول إهدار الترجي العديد من الفرص أمام المرمى عبر فلوريان دانهو وكوناتي وكوسيلة بوعالية، بخلاف محاولة التسديد على المرمى من مسافات مختلفة، وأهدر أخطر الفرص عبر لاعبه دانهو المنفرد أمام المرمى وسدد عالياً لينتهي الشوط بالتعادل السلبي. وفي الشوط الثاني، واصل الترجي ضغطه الهجومي بشكل مكثف، وراهن على سلاح العرضيات واختراقات لاعبي الوسط في العمق وتعدد محاولاته التهديفية من دون جدوى، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

وفي المجموعة الثالثة، حقق نادي صن داونز الجنوب أفريقي فوزاً مثيراً على لوبوبو الكونغولي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليحصد أول ثلاث نقاط له، وتقدم نونو سانتوس لصن داونز في الدقيقة الرابعة، ثم سجل واينت هدف التعادل للفريق الكونغولي في الدقيقة 44 قبل أن يضيف صن داونز هدفين عبر سانتوس وأليندي في الدقيقتين 61 و78.

وكان الهلال السوداني فاز على مولودية الجزائر بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما في افتتاح الجولة الأولى للمجموعة الثالثة، الذي أقيم في رواندا.