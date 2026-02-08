- يسعى نادي بيراميدز المصري لتعزيز صدارته في دوري أبطال أفريقيا بمواجهة ريفرز يونايتد النيجيري، معتمداً على تشكيلة قوية بعد تعثر محلي. - يواجه الترجي التونسي تحدياً أمام استاد مالي في المجموعة الرابعة، حيث يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية للتقدم نحو ربع النهائي وسط انتقادات لمدربه. - في الكونفيدرالية الأفريقية، تتطلع الأندية العربية مثل اتحاد العاصمة الجزائري وأولمبيك آسفي المغربي لحسم التأهل لربع النهائي في الجولة الخامسة.

تُختتم منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم لموسم 2025-2026، الأحد، بمباريات خارج التوقعات، وفي المجموعة الأولى يدخل نادي بيراميدز المصري حامل اللقب في اختبار جديد، عندما يلتقي ريفرز يونايتد النيجيري، من أجل الدفاع عن صدارته لجدول الترتيب، إذ يملك عشر نقاط من خلال ثلاثة انتصارات وتعادل واحد في أول أربع جولات، فيما يملك ريفرز يونايتد نقطة واحدة.

ويسعى بيراميدز إلى تحقيق فوز جديد في دوري أبطال أفريقيا لحسم التأهل وتأمين الصدارة، واستعادة نغمة الانتصارات بعد تعثره في آخر مبارياته بالدوري المحلي أمام فريق سموحة السكندري، ويراهن على تشكيلة قوية تضم أحمد عاطف قطة وفيستون ماييلي ووليد الكرتي وناصر ماهر ومحمود عبد الحفيظ زلاكة ومهند لاشين وأحمد سامي ومحمود مرعي ومحمد الشيبي وأحمد الشناوي.

وفي المجموعة الرابعة من منافسات دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، يخوض نادي الترجي التونسي مواجهة من العيار الثقيل، عندما يلتقي استاد مالي في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين، ويحتل استاد مالي صدارة المجموعة الرابعة برصيد ثماني نقاط، فيما يملك الترجي ست نقاط يحتل بها المركز الثاني ووصافة المجموعة بعد أربع جولات، ويسعى "باب سويقة" إلى تجنب التعثر، وتحقيق نتيجة إيجابية، مثل الفوز أو التعادل للتقدم خطوة في رحلة التأهل إلى الدور ربع النهائي، وسط انتقادات لاحقت مديره الفني ماهر الكنزاري، بسبب عدم تقديم المستوى المطلوب في العديد من مبارياته محلياً وقارياً.

ويراهن مدرب الترجي على تشكيلة مميزة تتوافر فيها عنصر الخبرة ممثلة في يوسف المساكني وحسام تقا والبشير بن سعيد ومحمد بن حميدة وحمزة رفيعة، كما استعاد الفريق مؤخراً في تدريباته خدمات ثنائي الدفاع ياسين مرياح ومحمد توغاي بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة، ويعتبر النجم الجزائري كسيلة بوعالية ورقة الترجي الرابحة بفضل تألقه اللافت في الفترة الأخيرة، وهو صاحب هدف التعادل مع سيمبا التنزاني (2-2) في آخر مباراة وقاده لانتزاع نقطة غالية.

وفي سباق الكونفيدرالية الأفريقية تنتظر الأندية العربية سلسلة من المباريات الحاسمة لا بديل فيها عن الفوز في الجولة الخامسة للاقتراب من حسم التأهل إلى الدور ربع النهائي، ويلتقي نادي اتحاد العاصمة الجزائري نظيره سان بيدرو العاجي، ويملك اتحاد العاصمة عشر نقاط في جعبته يتصدر بها جدول الترتيب، فيما حصد سان بيدرو ثلاث نقاط، ويلعب نادي أولمبيك آسفي المغربي الوصيف الحالي برصيد تسع نقاط مع دغوليبا المالي الذي يملك نقطة وحيدة.

وفي المجموعة الثانية، يلتقي نادي الوداد المغربي نظيره نيروبي الكيني، ويملك الوداد في جعبته تسع نقاط من الفوز في ثلاث مباريات وخسر لقاءاً وحيداً، ويسعى مع مدربه أمين بنهاشم لمصالحة الجماهير بعد الخسارة الأخيرة له مقابل رصيد خالٍ لنيروبي، كما يلعب نادي شباب بلوزداد الجزائري متصدر المجموعة الثالثة مع سينغيدا التنزاني في لقاء مهم يتيح خلاله الفوز أو التعادل بالنسبة إلى شباب بلوزداد حسم التأهل، ويملك شباب بلوزداد تسع نقاط في صدارة الجدول من الفوز في ثلاث مباريات والخسارة مرة واحدة، فيما يملك سينغيدا أربع نقاط يحتل بها المركز الثالث.

وفي المجموعة الرابعة، يحلّ نادي الزمالك المصري متصدر جدول الترتيب برصيد ثماني نقاط، ضيفاً على زيسكو الزامبي بدون نقاط في مباراة حسم التأهل إلى الدور ربع النهائي، ويسعى الزمالك لمواصلة عروضه الجيدة مع مديره الفني معتمد جمال، وفي المجموعة ذاتها، يحل فريق المصري البورسعيدي ضيفاً على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، ويملك المصري سبع نقاط يحتل بها المركز الثاني بفارق الأهداف عن نظيره كايزر تشيفز الثالث.