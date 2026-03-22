- تأهلت أندية الترجي التونسي، الجيش الملكي، نهضة بركان، وصن داونز إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025-2026، بعد قلب الطاولة في ربع النهائي، حيث يواجه الترجي صن داونز للمرة الثالثة توالياً. - في كأس الكونفيدرالية، يلتقي الزمالك المصري بشباب بلوزداد الجزائري في نصف النهائي، بعد تأهل الزمالك بصعوبة على حساب أوتوهو الكونغولي، بينما ودع المصري البورسعيدي المسابقة. - اتحاد العاصمة الجزائري يواجه أولمبيك آسفي المغربي في نصف النهائي، بعد تأهل الأول على حساب مانيما يونيون، والثاني على حساب الوداد البيضاوي.

تأهلت أندية الترجي التونسي والجيش الملكي ونهضة بركان (المغرب) وصن دوانز الجنوب أفريقي، إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، لموسم 2025ـ2026. والقاسم المشترك بين هذه الأندية، أنها تأهلت وصيفة من دور المجموعات، ولكنها قلبت الطاولة خاصة في ربع النهائي وتحديدا في مباريات العودة التي كانت مميزة لثلاثة أندية منها. وتقام مباريات الذهاب بين 10 و11 إبريل/نيسان المقبل.

وضرب الترجي التونسي موعداً مع صن داونز الجنوب أفريقي في نصف النهائي، وتقام مباراة الذهاب في تونس. وكان بطل الدوري التونسي قد حقق إنجازاً كبيراً بانتصاره ذهاباً وإياباً على الأهلي المصري (1ـ0 ثم 3ـ2)، ليصل إلى المربع الذهبي، وسيُواجه الترجي في نصف النهائي، صن داونز الجنوب أفريقي وذلك للمرة الثالثة توالياً، فقد تأهل الترجي في نصف نهائي 2023ـ2024، وعادت الغلبة إلى صن داونز العام الماضي في ربع النهائي، ويقود هذا الفريق، البرتغالي ميغيل كاردوز الذي كان مدرباً للترجي وبلغ معه نهائي 2024. وقد كان صن داونز قريباً من وداع البطولة بخسارته أمام الملعب المالي اليوم الأحد، بنتيجة (0ـ2) ولكن انتصاره ذهابا (3ـ0) منحه بطاقة التأهل.

وتألق ممثلا المغرب خارج ميدانهما إياباً، وكانت البداية عبر الجيش الملكي الذي انتصر على بيراميدز المصري (2ـ1) بعد نهاية لقاء الذهاب (1ـ1)، وبالتالي جرّده من لقبه الذي توج به في الموسم الماضي. وأعاد نهضة بركان هذا السيناريو بانتصاره خارج ملعبه على الهلال السوداني (1ـ0)، بعد التعادل ذهابا (1ـ1). وهي نتيجة تُثبت قوة شخصية هذا الفريق بما أنه كان قريباً من وداع البطولة ولكنه دافع عن فرصه إلى آخر اللحظات ليحصد بطاقة التأهل في النهاية، وبالتالي تأكدت عودة الفرق المغربية إلى المباريات الختامية لدوري أبطال أفريقيا. ويستقبل الجيش منافسه نهضة بركان في موعد الذهاب.

وفي كأس الكونفيدرالية، سيجمع نصف النهائي الأول الزمالك المصري بفريق شباب بلوزداد الجزائري. وتأهل الفريق المصري بصعوبة على أوتوهو الكونغولي بنتيجة (2ـ1) بعد التعادل ذهابا (1ـ1)، وسيكون الزمالك ممثل الكرة المصرية الوحيد في نصف النهائي من المسابقتين، بما أن المصري البورسعيدي ودّع المسابقة بتعادله مع بلوزداد بنتيجة (0ـ0) مساء السبت خارج ميدانه، بينما تعادل على ميدانه ذهابا (1ـ1).

وتأهل اتحاد العاصمة الجزائري، إلى نصف النهائي، إثر انتصاره على ضيفه مانيما يونيون من الكونغو الديمقراطية بنتيجة (1ـ0) بعد خسارته ذهاباً (2ـ1). وسيلاقي الفريق الجزائري في المربع الذهبي، أولمبيك آسفي المغربي المتأهل على حساب الوداد البيضاوي، فبعد التعادل ذهابا (1ـ1)، حسم التعادل (2ـ2) مباراة العودة، وقد خاض الوداد معظم فترات اللعب بنقص عددي إثر طرد الحارس مهدي بن عبيد، ولم يكن هدف النجم حكيم زياش من مخالفة مباشرة في الوقت البديل، كافياً لقلب المعطيات.