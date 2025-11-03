- شهدت قرعة دوري أبطال أفريقيا 2025-2026 مواجهات قوية بين الأندية المصرية والمغربية والجزائرية، مما يعد بمنافسة شرسة على التأهل لربع النهائي. - المجموعة الأولى تضم بيراميدز المصري، نهضة بركان المغربي، باور دايناموس الزامبي، وريفيرز يونايتد النيجيري، حيث يتوقع تنافس مصري-مغربي قوي. - المجموعة الثانية تشهد مواجهات نارية بين الأهلي المصري، شبيبة القبائل الجزائري، الجيش الملكي المغربي، ويونغ أفريكانز التانزاني، مع صعوبة التنبؤ بالمتأهلين.

أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اليوم الاثنين، قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025-2026، التي شهدت صدامات كبيرة بين الأندية المصرية والمغربية والجزائرية، وبالتالي منافسة قوية وكبيرة منتظرة على المقاعد المؤهلة إلى الدور ربع النهائي من المنافسات.

ضمت المجموعة الأولى حامل لقب دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي نادي بيراميدز المصري، الذي لن تكون مهمته سهلة للتأهل إلى الدور الثاني، حيثُ سيواجه أندية نهضة بركان المغربي وباور دايناموس الزامبي وريفيرز يونايتد النيجيري، ومن المتوقع أن يُنافس الثنائي المصري والمغربي بقوة على المقعدين المؤهلين إلى الدور الثاني من البطولة الأقوى في كرة القدم الأفريقية.

وستشهد المجموعة الثانية قمماً مصرية-مغربية-جزائرية من العيار الثقيل، إذ ضمت الأهلي المصري صاحب الرقم القياسي في التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا (12 لقباً)، وشبيبة القبائل الجزائري والجيش الملكي المغربي، وإلى جانبها نادي يونغ أفريكانز التانزاني، ولن يكون من السهل التوقع من سيتأهل من هذه المجموعة الصعبة، ومن الممكن أن تتنافس الأندية العربية الثلاثة على البطاقات المؤهلة.

أما في المجموعة الثالثة فسيلعب ناديا مولودية الجزائر والهلال السوداني إلى جانب ماميلودي صانداونز القوي ولوبوبو الكونغولي، وسيُحاول الناديان الجزائري والسوداني بكل قوة من أجل حجز مقعدين مؤهلين إلى الدور المقبل، خصوصاً مع التطور الكبير الذي شهده الناديان في السنوات الماضية وقدرتهما على المنافسة من أجل حصد المركزين الأول والثاني في المجموعة.

في المقابل، ستكون كل الاحتمالات مفتوحة في المجموعة الرابعة، حيثُ سيلعب الترجي التونسي ضمن مجموعة سهلة نسبياً مقارنةً بكبار الأندية العربية في المجموعات الأخرى، إذ سيواجه أندية ستاد ماليان المالي وأتلتيكو بيتروليوس الأنغولي وسيمبا التانزاني، وبحسب وضعية نادي الترجي الحالية، من الصعب ألا يتأهل من هذه المجموعة خصوصاً في ظل الفوارق الفنية الكبيرة مع الأندية التي ستُنافسه.