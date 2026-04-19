أبطال آسيا 2: النصر ورونالدو من أجل الحلم وقمة قطرية أردنية

- يشهد ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2 مواجهتين عربيتين حاسمتين، حيث يلتقي النصر السعودي مع الوصل الإماراتي في قمة نارية بقيادة كريستيانو رونالدو، في محاولة لتحقيق الثنائية التاريخية للنصر. - يقترب النصر من موسم استثنائي بتصدره الدوري السعودي بفارق 8 نقاط، بينما يسعى الوصل لتقديم أداء مميز رغم خروجه من البطولات المحلية. - في المواجهة الثانية، يلتقي الأهلي القطري مع الحسين الأردني، حيث يسعى الحسين للتأهل لنصف النهائي بعد أداء قوي، بينما يطمح الأهلي لتعويض تراجعه المحلي.

تشهد منافسات الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا 2، الأحد، قمتين عربيتين من العيار الثقيل من أجل التأهل إلى المربع الذهبي في المنطقة الغربية، وهما المباراتان المؤجلتان من وقت سابق بسبب الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط خلال الفترة الماضية. وسيكون النصر السعودي على موعد مع قمة نارية مرتقبة أمام نادي الوصل الإماراتي، الأحد، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القدس المحتلة، بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في محاولة لتخطي المواجهة الصعبة ومتابعة الحلم والوصول إلى الدور نصف النهائي للمنطقة الغربية، مع العلم أن النصر يتصدر الدوري السعودي ويملك فرصة كبيرة لحصد الثنائية التي لم يسبق أن حققها في تاريخه.

ويقترب نادي النصر من تحقيق موسم استثنائي عبر الظفر بلقب الدوري المحلي وبطولة آسيوية في موسم واحد، وهو ما لم يتحقق في تاريخه، إذ يتصدر النصر الدوري السعودي بفارق ثماني نقاط عن مطارده الهلال، مع خوضه مباراة أكثر، كذلك تابع بفوزه على منافسه نادي الاتفاق يوم الأربعاء الماضي سلسلة من 17 انتصاراً على التوالي في المسابقات المحلية والقارية كافة. لكن مهمة النصر ورونالدو لن تكون سهلة أمام الوصل، فرغم أن النادي الإماراتي ودع كل البطولات المحلية ويحتل المركز الرابع في الدوري الإماراتي بفارق حوالى 20 نقطة عن المتصدر نادي العين، إلا أن قلة الضغوط عليه ممكن أن تمنحه فرصة لتقديم مستوى جيد على أرض الملعب، والسير على خطى نادي الشارقة الذي منح الإمارات لقب أول نسخة في دوري أبطال آسيا 2 بحلتها الجديدة.

أما المواجهة الثانية في الدور ربع النهائي للمنطقة الغربية في دوري أبطال آسيا 2، فستجمع الأهلي القطري مع الحسين الأردني، الأحد أيضاً (في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القدس المحتلة)، حيث يحلم نادي الحسين بالتأهل إلى الدور نصف النهائي بعدما أثبت قوته في البطولة الآسيوية، وخصوصاً في ظل صدارته المشتركة في الدوري الأردني مع الفيصلي بفارق المواجهات.

كذلك خرج النادي الأردني من الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا 2 في الموسم الماضي بخسارته أمام نادي الشارقة الإماراتي بركلات الترجيح (3-صفر). ويُقابل حلم الحسين طموح كبير من نادي الأهلي القطري الذي لا يملك أي شيء ليخسره حالياً، وذلك بسبب التراجع المحلي الكبير عبر احتلال المركز التاسع في بطولة الدوري القطري.

يُذكر أنه كان من المقرر أن تقام المواجهتان (الوصل-النصر والأهلي-الحسين) في شهر مارس/ آذار الماضي بنظام الذهاب والإياب، قبل أن يعلن الاتحاد الآسيوي للعبة إجراء المباراتين المؤجلتين إضافة إلى مباراة نصف النهائي عن منطقة الغرب في دبي، من دور واحد وبنظام التجمع، بسبب التصعيد الأمني في الشرق الأوسط.